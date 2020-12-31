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加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

川普推數十新規 拜登上台後將廢除尚未生效且有害者

編譯盧炯燊／綜合30日電

川普總統趕在下台之前，連續推出數十條新法規、行政命令及特赦多人，這些俗稱為「午夜法例」(midnight regulations)無疑給即將入主白宮拜登造成施政上的困難，不過拜登的交接小組發言人已表明，拜登1月20日宣誓就任時即迅速採取行動，撤銷就職典禮當天尚未生效而又有害的川普政策。

雖然川普一直拒絕接受選舉結果，但白宮仍然全力趕在拜登就職前，完成連串新規定，若一旦正式生效，新政府要撤銷將會是個耗時費力的過程。

自大選之後，川普政府發布的新法規之多，是他任內其他時間的三至四倍，由限制無證移民獲得庇護、調低農場工人的工資、拒絕更嚴格的碳排放，到陸續特赦多人等。喬治華盛頓大學(George Washington University)高級政策分析師普拉茲Daniel Perez)估計，川普還會在缷任前，推出及完成新的法規。

凱斯西儲大學(Case Western Reserve University School)教授兼行政法學專家阿德勒(Jonathan Adler)指出，一般而言，撤銷或修改規則所花的時間、與建立規則相若，川普政府無疑正在給拜登政府「挖坑」，擴大它所面對的挑戰。

但也有分析指出，一些具有爭議性的法規，即使到了最後階段，仍有可能面臨法律挑戰，甚至有部分已給法院阻止實施。例如聯邦法院在聖誕節前發布禁令，制止川普政府在未來兩年凍結農場外勞最低工資的法規。除了國內本身的法規外，川普政府在對外政策方面也製造了障礙，拜登要反轉每個政策都很難。

對此，拜登交接小組發言人普薩基(Jen Psaki)30日在記者會上表明，拜登在1月20日宣誓就任當天，便會撤消所有在當天仍未生效的川普法則及政策。拜登及賀錦麗將在東部時間1月20日下午發布備忘錄，制止或凍結「午夜法規」，使其無法實施。

拜登 川普 白宮

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