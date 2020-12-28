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研究：中國有計畫控制美國供應鏈

記者顏伶如／綜合報導
中國有計畫地逐漸掌控美國從上到下的整個供應鏈，美方因此對北京依賴甚多。圖為中國安徽淮北一家工廠正在生產鋰電池。(美聯社)
中國有計畫地逐漸掌控美國從上到下的整個供應鏈，美方因此對北京依賴甚多。圖為中國安徽淮北一家工廠正在生產鋰電池。(美聯社)

非營利政策研究機構「美國經濟自由計畫」(American Economic Liberties Project)國家安全部主任庫恩斯(Lucas Kunce)對新聞網站「國會山莊報」(The Hills)指出，最近幾場與關稅有關的國會聽證會上，出席作證的企業界人士透露，如果缺乏來自中國的某些零件或資源，美國就無法製造包括特定武器系統在內的重要產品。

庫恩斯指出，過去幾年來，中國透過策略手段，已經有計畫地逐漸掌控美國從上到下的整個供應鏈，美方因此變得脆弱，對北京依賴甚多。他說：「所以，中國已經策略性地掌握了我們的整個供應鏈。」

他分析，美國勞工因此深受其害，美國正在流失重要技能，高薪職缺也漸漸消失中。

庫恩斯說，某些主導美國經濟的人士「把私人利益看得比任何事情都更重要」，導致如今的局面，中國則是想辦法從中牟利。

他表示，中國方面看得很清楚，美國各個產業的創立與成果，都由不同人物掌控的，「而這些人物都是可以用金錢操控的」。

他說：「他們如果想接近某些產業、智慧財產權或製造業基礎，只需要找到有決策權的主事者並給予好處，遊說讓產業轉移到中國去，這些人士都會照辦。」

川普政府上周宣布，共計103家企業背景與外國軍方有關，因此必須限縮進出口及商業交易。據商務部統計，這份「軍事最終用戶」(Military End User，MEU)名單上，其中58家為中國企業，其餘45家則為俄羅斯企業。

商務部旗下的工業暨安全局(Bureau of Industry and Security，BIS)將修改出口管理規則(Export Administration Regulations，EAR)，並將103家企業標註為「軍事最終用戶」。

商務部長羅斯(Wilbur Ross)發表聲明指出，透過這項行動，可以建立新的處理程序，協助出口商篩選哪些客戶是「軍事最終用戶」。

美國 中國 商務部

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