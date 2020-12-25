歐盟英國4年磨出協議 但世局卻已大變

英國脫歐底定，反對者打出「最好的協議就是留在歐盟」的標語牌抗議。(路透)

英國 搶在聖誕夜達成脫歐 協議，正式脫離歐盟 ；英國脫歐派當初主張擺脫歐盟官僚體制，可讓國家靈活獨立，發展下一代產業，自行與美、中等其他國家達成貿易協議等；但隨著拜登當選美國總統、新冠疫情蔓延全球，世局已大不相同，「紐約時報」認為英國自陷孤立，前景似更凶險。

布魯金斯研究院美歐研究中心主任萊特(Thomas Wright)認為，英國脫歐派當初抱持「英倫全球化」(Global Britain)的樂觀願景，如今已無法反映走向更加保護主義、民族主義的世界實情；2021年想當全球自由貿易國家，真有點像1989年轉而奉行共產主義。

英國首相強生帶著英國脫歐，政治上有失足之虞。拜登釋出的訊息，是美國想跟盟邦修補關係，合作於解決全球衛生及氣候變遷等課題，與川普的「美國優先」大不相同。

脫歐之後，英國是可不再遵行歐盟的關稅及商品配額；脫歐派存心想與歐洲鄰國拆夥，但40年努力下來歐陸各國已變得深深整合，脫歐勢必削弱英倫海峽兩岸的外交、安全關係。

川普與強生私交甚好，大力支持英國脫歐，並許諾跟英國達成貿易協議，以示獎賚，但拜登反對脫歐，另要到美國改善自己的競爭力，不然不想磋商美、英貿易協議，叫強生脫歐的賣點之一為之挫敗。

政治風險諮詢機構「歐亞集團」(Eurasia Group)專家拉赫曼(Mujtaba Rahman)指出，拜登追求結盟、多邊主義及合作，脫歐卻完全背道而馳。

英國一度想憑著自由人的身分，與中國發展出繁榮的商業關係，不受美、歐制約，但這幾年在川普施壓下，英國斬斷與中國電信巨擘華為5G網路的關係，再加上力挺香港，所以大致已放棄耕耘與中國關係。反觀歐盟在德國推動下，仍持續與中國磋商里程碑式的投資條約，見證其立場更有自信。

英國就探索新未來仍有不可否認的優勢，比方搶先批准新冠疫苗，歐盟則需會員國都得同意才能推行；專家也預測英國經濟在疫情之後，反彈會比德、法來得快，但世界經濟已與四年前大不相同，各國對經濟的見解亦然，英國脫歐後的地位，就磋商新經濟而言，不啻實驗鼠。