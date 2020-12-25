我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

歐盟英國4年磨出協議 但世局卻已大變

編譯潘勛／綜合24日電
英國脫歐底定，反對者打出「最好的協議就是留在歐盟」的標語牌抗議。(路透)
英國脫歐底定，反對者打出「最好的協議就是留在歐盟」的標語牌抗議。(路透)

英國搶在聖誕夜達成脫歐協議，正式脫離歐盟；英國脫歐派當初主張擺脫歐盟官僚體制，可讓國家靈活獨立，發展下一代產業，自行與美、中等其他國家達成貿易協議等；但隨著拜登當選美國總統、新冠疫情蔓延全球，世局已大不相同，「紐約時報」認為英國自陷孤立，前景似更凶險。

布魯金斯研究院美歐研究中心主任萊特(Thomas Wright)認為，英國脫歐派當初抱持「英倫全球化」(Global Britain)的樂觀願景，如今已無法反映走向更加保護主義、民族主義的世界實情；2021年想當全球自由貿易國家，真有點像1989年轉而奉行共產主義。

英國首相強生帶著英國脫歐，政治上有失足之虞。拜登釋出的訊息，是美國想跟盟邦修補關係，合作於解決全球衛生及氣候變遷等課題，與川普的「美國優先」大不相同。

脫歐之後，英國是可不再遵行歐盟的關稅及商品配額；脫歐派存心想與歐洲鄰國拆夥，但40年努力下來歐陸各國已變得深深整合，脫歐勢必削弱英倫海峽兩岸的外交、安全關係。

川普與強生私交甚好，大力支持英國脫歐，並許諾跟英國達成貿易協議，以示獎賚，但拜登反對脫歐，另要到美國改善自己的競爭力，不然不想磋商美、英貿易協議，叫強生脫歐的賣點之一為之挫敗。

政治風險諮詢機構「歐亞集團」(Eurasia Group)專家拉赫曼(Mujtaba Rahman)指出，拜登追求結盟、多邊主義及合作，脫歐卻完全背道而馳。

英國一度想憑著自由人的身分，與中國發展出繁榮的商業關係，不受美、歐制約，但這幾年在川普施壓下，英國斬斷與中國電信巨擘華為5G網路的關係，再加上力挺香港，所以大致已放棄耕耘與中國關係。反觀歐盟在德國推動下，仍持續與中國磋商里程碑式的投資條約，見證其立場更有自信。

英國就探索新未來仍有不可否認的優勢，比方搶先批准新冠疫苗，歐盟則需會員國都得同意才能推行；專家也預測英國經濟在疫情之後，反彈會比德、法來得快，但世界經濟已與四年前大不相同，各國對經濟的見解亦然，英國脫歐後的地位，就磋商新經濟而言，不啻實驗鼠。

英國 脫歐 歐盟

上一則

CDC估1月中旬前42萬死 加州確診破200萬例 44天增100萬

延伸閱讀

川普佛州度假 推特不停抱怨共和黨議員忘恩負義

川普佛州度假 推特不停抱怨共和黨議員忘恩負義
大仁說財經 | 拜登後選舉股市行情輕鬆勝過4年前的川普

大仁說財經 | 拜登後選舉股市行情輕鬆勝過4年前的川普
紐時：拜登團隊施壓 歐中投資協定簽署面臨障礙

紐時：拜登團隊施壓 歐中投資協定簽署面臨障礙
繼反對紓困案後 川普又否決國防授權法 恐遭國會推翻

繼反對紓困案後 川普又否決國防授權法 恐遭國會推翻

熱門新聞

1張圖看疫情：加州破201萬確診 美逾32.6萬死

2020-12-24 03:00
參院當務之急是在年底前通過新一輪紓困法案。(美聯社)

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

2020-12-17 22:50
阿拉斯加州首府朱諾發生醫護人員施打輝瑞藥廠的新冠疫苗後，出現嚴重過敏反應的案例。圖為民眾16日在安格拉治的阿拉斯加醫療中心接種疫苗。(美聯社)

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

2020-12-17 02:29
財政部長米努勤。(美聯社)

米努勤：美國人下周就能領到600元

2020-12-21 10:42
國會20日敲定9000億美元紓困計畫，將為備受新冠病毒疫情打擊的經濟提供最新的援助。（路透）

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

2020-12-20 20:40
川普。（路透）

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

2020-12-22 20:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制

剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用