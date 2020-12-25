脫歐協議影響 6大面向一次看懂

英國今年1月31日形式上脫離歐盟成員國時，英國國旗被從布魯塞爾的歐盟議會大廈外移除。 (美聯社)

英國脫歐 後，歐盟 仍有27個國家近4億5000萬人口，擁有一套涵蓋經濟，貿易和法律與安全合作的規定；英國24日與歐盟達成貿易協議後，對雙方的影響仍有待觀察。

英國是否完全脫離歐盟？

英國早已在法律和政治上離開歐盟，目前只是在經濟，貿易和安全關係保持不變的情況下處於過渡期。現在的談判及協議，是確定英歐2021年1月1日以後關係，包括每年約8000億元的往來貿易。在過渡期內，英國繼續參加旨在打擊犯罪及恐怖主義的歐盟數據庫。

協議包括哪些重點？

協議長達1000頁，包括附件，涵蓋英歐未來關係的許多方面，包括一項自由貿易協定、安全數據庫信息共享、警察及司法合作。協議避免關稅的要求，限制新的官僚貿易壁壘，並為捕魚問題提供協調框架。

英歐協議最後的障礙在於如何解決雙方爭端的程序，英國一直堅持不會理會歐盟法院裁決機制，但遭到歐盟反對後，最終讓步。歐盟堅持這個做法，是為了限制英國成為主要競爭對手，否則會鼓勵其他成員國脫歐。

哪些沒有包括？

英歐在經濟關係方面有很多問題沒談判，主要是英國想要退出歐盟的單一市場。此外協議雖不會徵收貿易關稅，但會有海關和監管檢查的新手續，例如食品進口。還有的是英歐不會有自動識別專業資格；在歐洲刑警組織方面，雙方沒法達成某些安全安排。

英國脫歐將如何影響金融服務？

在過渡期之後，英國公司失去自動進入歐盟市場的權限，但金融服務業是英國的強項，也是最大的出口項目之一。據悉，新協定主要聚焦跨境商品交易，服務業方面的內容不多，人們關注的是歐盟是否會另外發布聲明，承認英國現行金融服務業法規，基本等同歐盟法規。如果是，英國金融服務企業繼續在歐盟市場運作將容易得多。儘管如此，歐盟監管機構會推動企業，將更多的資本和專業知識轉移到歐盟。

英國脫歐如何影響英美關係？

川普總統一再支持英國脫歐，並尋求與英國達成貿易協議。但拜登政府很可能會採取更傳統的美國方式，認為英國脫歐是不幸的。由於英國對歐盟的影響大大減少，對美國而言，也失去一些重要性。

英國可以重新加入歐盟嗎？

理論上是可以的，但要展開另一輪艱難的談判。其實英國從一開始就是一個尷尬的歐洲鄰居， 除非在政治上發生根本變化，否則重新加入歐盟，在英國內部仍存分歧。