英國脫歐…歐盟主席：曲折漫長但辦到了

歐洲聯盟與英國24日達成歷史性的脫歐貿易協議，圖為英國首相強生(左)、歐盟執行委員會主席范德賴恩(右)今年12月9日在歐盟總部會面。(美聯社)

歐洲聯盟與英國 24日達成歷史性的脫歐貿易協議 ，歐盟 執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，經過漫長而曲折的道路，終於取得公平及平衡的協議，除保護歐洲利益並確保公平競爭，並強調歐英將是肩並肩長期盟友。

英國自2017年啟動脫歐，在今年1月形式上脫離歐盟成員國後，續與歐盟展開約九個月的貿易協議談判，經過約十個月多輪的談判，先後在公平競爭、監管及最重要的漁權協商取得進展，並在24日宣布達成這項歷史性協議。

范德賴恩24日在在比利時布魯塞爾舉行的記者會上，以英語、法語及德語三語輪流表達對達成協議的看法。她說，協議終於達成了，這是一條漫長而曲折的道路，但為此奮鬥是值得的，因為與英國達成一項議「公平、面面兼顧而且正確」的協議，保護歐洲利益並確保公平競爭，更讓歐盟漁民能進入英國水域。

根據協議，英國和歐盟將在氣候變遷、能源、安全和運輸等共同關切領域繼續合作，歐盟與英國有相同的利益。

范德賴恩表示，這項協議也符合英國利益，將為歐盟與長期盟友英國展開新關係奠定堅實的基礎。她如釋重負地說，現在可以將英國脫歐議題拋在身後了，放眼未來，歐洲將持續前進。

歐盟英國脫歐談判代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，終於與英國達成貿易協議共識，結束過去九個月談判，在整個談判中，保護歐盟的利益一直是首要之務，很高興做到這一點，接下來是歐洲議會和歐洲理事會需對這項貿易協議表達是否同意。

中央社報導，歐英達成的貿易協議，將是2021年起雙方經濟和社會關係的最重要安排，協議涵蓋商品和服務貿易，並涉及其他廣泛領域，例如投資、競爭規則、國家補助、稅收、航空和公路運輸、能源、漁業、數據保護等。

2016年6月24日英國舉行脫歐公投，51.9%民眾選擇脫離歐盟；今年1月31日晚11時，英國正式脫離歐盟，進入為期11個月的過渡期，直至今年12 月31日結束。