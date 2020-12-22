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疫情險！專家憂：警笛聲恐將取代聖誕歌

編譯林梅婕／綜合21日電
佛州迪士尼樂園21日的遊客不少。(美聯社)
佛州迪士尼樂園21日的遊客不少。(美聯社)

近日全美面臨「感恩節效應」、確診病例不斷激增，儘管大部分人已確實遵守防疫規範，如避免出遊或參加聚會，但根據統計資料顯示，德州加州的居民似乎特別容易違反規定，在假期過後都出現病例爆增的現象；專家們最大的憂慮，恐怕今年冬天救護車的警笛聲將取代聖誕歌曲。

確診人數上升之際，尚未下令嚴格執行防疫政策的州長更是備感壓力；即使公衛官員不斷呼籲口罩是目前最有效的防疫工具之一，大多州的州長也都配合下達口罩強制令，但南方部分州則面臨執行困難；尤其強制要求戴口罩和封城的命令經常牽涉違反人身自由，現實面的執行難度更高。

加州目前仍處於全國疫情最嚴重的地區之一，流行病專家就發現洛杉磯諸多社區在感恩節假期間，許多居民違反防疫規定執意舉辦聚會活動，甚至感恩節前就開始有確診案例上升的情形。

假期過後，病毒便在洛杉磯、河濱郡(Riverside County)、橙郡(Orange County)和聖塔芭芭拉(Santa Barbara)等地快速蔓延。根據加州衛生廳統計，在感恩節後短短三周，前述四個地區的染疫住院率就暴增156%。

德州也發生類似狀況，位於休士頓的哈里斯郡(Harris County)的兩家公立醫院，感恩節前有33名確診病患，一到黑色星期五則暴增至66例，哈里斯郡衛生局局長波薩(Esmaeil Porsa)說：「自感恩節以來，沒有任何超級傳播事件可以解釋此情形。」

醫師擔心「心聖誕節假期會帶來比現在更多的病患」，圖為明州的志願者正分發聖誕禮物。...
醫師擔心「心聖誕節假期會帶來比現在更多的病患」，圖為明州的志願者正分發聖誕禮物。(Getty Images)

德州阿比林市(Abilene)的警員瑞格(Mark Riggs)已對「感恩節效應」感到疲乏，儘管不時接到有人違反防疫規定未戴口罩的檢舉電話，但仍到處都見未戴口罩的人。

一家佔地1萬5000平方哩，同時堪稱是當地最大醫院的加護病房，在過去幾周一直呈現爆滿狀態，當瑞格到醫院巡邏時，他親眼看見一台可以載著24具屍體的卡車正停在醫院後門。

亞利桑納州一名急診室的志工醫師亞雯‧賽勒斯(Arghavan Salles)無奈地表示：「我非常擔心聖誕節假期會帶來比現在更多的病患。」

基於地理差異和各種原因，各州疫情都必須個別觀察，加州和德州的狀況也不一定會在其他地方重現；同時，專家們也認為，部分地區的疫情在感恩節前就逐漸改善，直到感恩節後也都還能繼續維持，顯示感恩節效應正逐漸退去。

波士頓大學(Boston University)流行病學教授說：「只要人們保持遵守防疫規定的前提，就算事情不會變好，但也不會惡化。」

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