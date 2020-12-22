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美擴大中國官員簽證限制 58家中企禁貿易往來

記者張文馨／華盛頓報導

政權交接之際，川普政府仍持續加大對中國的限制力度；國務院21日擴大對中國官員的簽證限制，稱「美國不歡迎侵害人權的加害者」；商務部21日點名「中國航天科技集團」等58家中國企業，禁止美國企業與這些公司貿易往來，除非獲得美國政府許可。

這已經是美國政府本月第三次宣布制裁中國官員，國務卿龐培歐(Michael Pompeo)21日透過聲明表示，擴大對中國官員的簽證限制，無論其在何處侵害人權，「美國清楚表示，不歡迎侵犯人權的加害者。」

龐培歐細數遭中共當局拘捕的維權律師許志永、成都「秋雨聖約教會」的主任牧師王怡、民運人士黃琦、維吾爾學者伊力哈木·土赫提(Ilham Tohti)、香港蘋果日報老闆黎智英，和藏語教育行動者扎西文色(Tashi Wangchuk)；美國呼籲立即釋放這些人，並敦促中共當局，尊重其人民根據「世界人權宣言」所享有的人權和基本自由。

龐培歐表示，中國獨裁統治者對其人民言論、宗教或信仰、結社、和平集會權利等自由，實施嚴厲限制。

龐培歐表示，美國政府決心要求中國共產黨為其愈來愈多壓迫人民的行為負責；美國政府今年就已經對參與新疆人權迫害事件、限制進入西藏地區，以及破壞香港自治權的中國官員，實施簽證限制和經濟制裁。

龐培歐表示，將依據「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)，對參與或共謀侵犯人權的中國官員，實施簽證限制，這些人的家人也可能受到額外限制。

商務部點名58中企 禁貿易往來

另外，商務部21日宣布，將58家中國與45家俄羅斯企業(共103家企業)列入「軍事最終用戶清單」，若要與這些被指定企業做生意，須獲得政府許可證；商務部長羅斯(Wilbur Ross)透過新聞稿表示，這樣做將可建立新的程序，協助出口商篩選客戶。

羅斯表示，美國藉助美國與全球企業的夥伴關係，致力打擊中國與俄羅斯將美國技術用於破壞穩定的軍事計畫，有其重要性。

根據商務部公布的清單，包括中國航天科技集團、中國航空發動機集團及其下屬8個機構、中國航空工業集團及其下屬7個機構、安徽應流航源動力科技公司、北京力威爾航空機密機械公司、廣州航新航空科技股份有限公司、哈爾濱通用飛機有限責任公司、陝西飛機工業集團、上海航天設備製造總廠有限公司、上海飛機設計研究院、上海飛機製造有限公司等。

俄羅斯除了與國防部相關企業列入外，俄羅斯國防部通訊中心、俄羅斯聯邦國防部(Ministry of Defence of the Russian Federation)與對外情報局(SVR)也在名單之中。

中國 美國 商務部

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