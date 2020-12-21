拜登新任閣員提名策略性錯開 助百日議程立法衝刺

總統當選人拜登 決定提名三位民主黨 眾議員擔任政府要職，眾院 議長波洛西(Nancy Pelosi)進退兩難，因為這將使新國會民主黨席位只占些微優勢。拜登和波洛西領導團隊為此擬定策略，「錯開」首長提名正式送交參院確認的時間，以確保新國會進行具象徵意義的「百日議程立法衝刺」。

拜登提名出身新墨西哥州的原住民部落的眾議員黛布·哈蘭德(Deb Haaland)擔任內政部長，將寫下美國第一位原住民內政部長的歷史。但她也是被拜登選中進入政府的第三位民主黨議員，這代表眾院將以222-211的民主黨微弱多數，開啟拜登時代。

為此，波洛西領導團隊擬定因應策略。眾院民主黨黨鞭、拜登資深盟友、南卡羅來納州眾議員柯里本(James Clyburn)表示，「我們需要做好時間管理。」策略作法是錯開提名確認時間，拜登將其中一次正式提名提交時間延後，以免眾院民主黨人數立即減少。

新國會頭幾個月是眾院進行「百日議程立法衝刺」的關鍵時期，這段期間通過的議程通常很重要且具有象徵意義。

柯里本表示，拜登1月20日就職後，他提名擔任白宮顧問的第一位眾議員李奇蒙(Cedric Richmond)將很快加入政府，此職務毋須參院確認。另外兩位眾議員，準內政部長哈蘭德和準住房部長、非裔俄亥俄州聯邦眾議員瑪西亞‧傅吉(Marcia Fudge)提名案，將等到3月路易斯安納州為李奇蒙遺缺舉行補選之後，再正式送交參院確認。

如此一來，所有現任民主黨眾議員都可留在眾院以議員身分投票，直到參議院確認為止。接下來幾個月，他們的提名案會逐一擇期送出。

即將出缺的三席眾院席位都在民主黨的鐵票區，共和黨人很難拿下。但補選仍可能生變數，將正式送交提名確認時間錯開，也有助民主黨為選舉爭取足夠的運作空間。

由於兩黨在眾院票數相距太近，眾院多數黨領袖侯耶爾(Steny Hoyer)11月警告拜登，不要再將民主黨人從眾院中挑走。參院也有類似情況，由於兩黨席位逼近，拜登並未任命參議員擔任行政職務。

新國會將於1月3日宣誓就職，參院將暫呈50-48比例。到底哪個黨會是多數黨，要等1月5日喬治亞州舉行兩次複選後，才見曉。