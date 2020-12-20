龐培歐籲釋放12港人 批「中共把香港變東柏林」

12位港人被中國政府扣押三個半月，他們的家屬不久前舉行記者會，要求中國當局告知案件的審理日期，並准許家屬旁聽。(美聯社)

國務卿龐培歐 19日在推特發文表示，12名港人所犯的所謂「罪行」，只是為逃避暴政，應該立即將他們釋放；他說，中共正把香港 變成過去的東柏林，卯力阻止民眾到其他地方尋求自由。香港特區政府隨即回應，堅決反對美國 官員對12名逃犯的言論。

這12名港人8月23日被指懷疑搭快艇偷渡到台灣途中，在香港東南水域被中國廣東省海警截獲後就一直被扣押在深圳鹽田看守所，他們被控涉嫌組織他人偷越邊境罪和偷越邊境罪。12名港人的年齡在16至30多歲之間，他們曾參與去年香港的反送中運動，其中包括8月10日被港警拘捕，涉嫌觸犯港版國安法的「香港故事」成員李宇軒。

針對龐培歐的推文，港府在特區政府新聞網上做出回應，對這些罔顧事實、混淆是非的言論表示強烈不滿。

港府強調，這12名逃犯是香港通緝犯，在香港涉嫌多項嚴重罪行，違反「港區國安法」有關勾結外國或境外勢力危害國家安全罪等，當中十人已被起訴，獲法庭保釋候審，但不准離開香港。港府發言人稱，這12人沒有留在香港面對法律責任，反而以不合法的方法潛離香港，特區政府會要求將他們送返香港，追究他們在港所涉的罪行。

美國之音報導，龐培歐曾多次就這12港人被關押事件表示關注；他對港府保護香港公民權益的承諾提出質疑，並呼籲當局確保程序的正當性；10月中旬龐培歐再次向這12名港人表示聲援。

龐培歐說，沒有人希望生活在專制主義的枷鎖之中，這些人沒有犯罪，他們不過是相信自己有權得到自由，擁有每個人都不可剝奪的權利。他說，他們並不孤獨，「美國與他們站在一起」。