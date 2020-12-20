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拜登環保團隊成軍 遏制氣候變遷「已沒時間浪費」

記者胡玉立／綜合報導
拜登19日推介環保團隊，稱遏止氣候變遷已迫在眉睫，期盼在本世紀中葉以前消除溫室氣體。(Getty Images)
拜登19日推介環保團隊，稱遏止氣候變遷已迫在眉睫，期盼在本世紀中葉以前消除溫室氣體。(Getty Images)

總統當選人拜登19日正式宣布其環保團隊，承諾他的政府將致力以環境正義應對氣候變化，期盼在本世紀中葉以前消除溫室氣體。拜登還說，「今天的提名名單早在第一天就已備妥，因為我們已沒有時間浪費了。」

拜登在德拉華州威明頓市舉行的活動中，介紹他這一周來提名或任命的六名大將；分別是：前聯邦環保署(U.S. Environmental Protection Agency，EPA)署長吉娜·麥卡錫(Gina McCarthy)擔任全新職務「國家氣候變遷顧問」；她的副手由紐約州能源與環境副秘書長札迪(Ali Zaidi)擔任。

另外，北卡羅來納州環境監管機構主管芮根(Michael  Regan)出任環保署署長；新墨西哥州聯邦眾議員哈蘭德(Deb Haaland)出任內政部長；前密西根州長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)出任能源部長；長期擔任環保律師的馬洛瑞(Brenda Mallory)出任白宮環境品質委員會主席。

麥卡錫表示，因應氣候變遷需要全面採取行動，「我很榮幸能帶領政府各部門直接與社區合作，利用科學力量和環境正義價值觀，將計畫付諸實踐，為我的子孫和世世代代的美國人創造更美好的未來。」

拜登提到，他明白許多低收入戶和少數族裔社區正深受歷史性污染問題所苦；他也強調自己的施政計畫有許多要素將創造就業機會，包括擴大電動汽車充電站網絡，為政府車隊購買更多電動汽車，過渡至更清潔電力，建造1150萬間節能型公共住房，並將堵住300萬個廢棄油氣井。

拜登說，「這些都不是夢，而是切實可行的解決方案，團隊將落實完成。」

拜登環保團隊成員經驗豐富且背景多元，贏得環保主義者廣泛好評，但部分綠色激進主義者對於加州空氣資源局(Air Resources Board)局長尼柯爾斯(Mary Nichols)最後未能當上環保署長感到不滿。

北達科他州共和黨籍聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)則預測，芮根和哈蘭德的提名可能會在參院遭到共和黨炮轟。

哈蘭德出任內政部長。(Getty Images)
哈蘭德出任內政部長。(Getty Images)
吉娜·麥卡錫擔任國家氣候變遷顧問。(Getty Images)
吉娜·麥卡錫擔任國家氣候變遷顧問。(Getty Images)
馬洛瑞出任白宮環境品質委員會主席。(Getty Images)
馬洛瑞出任白宮環境品質委員會主席。(Getty Images)
格蘭霍姆出任能源部長。(Getty Images)
格蘭霍姆出任能源部長。(Getty Images)
芮根出任環保署署長。(Getty Images/)
芮根出任環保署署長。(Getty Images/)

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