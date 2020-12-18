「白宮忠心騎兵」… 代理司法部長羅森會派特別檢察官調查杭特？

司法部長請辭後，羅森將任代理部長，會否指派特別檢察官調查杭特‧拜登，他不願表態。(路透)

司法部 長巴維理 (William Barr)請辭之後，副部長羅森(Jeffrey Rosen)將任代理部長，對於是否聽從川普 總統指示，指派特別檢察官調查選舉舞弊或追查拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)稅務，羅森不願表態，僅表示「繼續秉公處事，根據法律與事實做事」。

巴維理23日離職後將代理司法部長職務的羅森16日接受路透訪問時說，「我從一開始的想法就是這樣，直到最後也將抱持相同看法」。

大選結束以來，儘管選舉人團會議已經投票確定拜登勝選，川普仍然散布沒有證據的選舉陰謀論，但川普競選團隊在多州提告的選舉訴訟，則陸續在州級法院或聯邦法院被打回票。

拜登將於1月20日宣誓就職，對於僅有數周之久的代理司法部長一職，62歲的羅森表示：「我是以施工人員手上掌握的清單來看待，努力把份內的工作做好。」他說：「我們會延續過去這段期間以來的發展道路。」

巴維理日前接受美聯社訪問時曾說，並沒有發現有足以更改選舉結果的大規模舞弊，但羅森並不願說明是否同意巴維理的看法。對於被指派為代理部長後是否曾與川普談過話，羅森也拒絕透露。

羅森在2017年出任運輸部副部長，2019年5月起擔任司法部副部長，任內負責川普政府幾項重大反托辣斯(antitrust)調查，包括涉及Alphabet Inc旗下谷歌(Google)等科技公司的案件，另外還有涉及國家安全的調查，並與強力處方止痛藥「奧施康定」(OxyContin)生產藥商普度藥廠(Purdue Pharma)達成和解。

他說，在司法部已經有19個月，「並不是一切重新開始」。

全國公共電台(NPR)報導，一名聯邦檢察官匿名受訪時說，羅森與巴維理處事風格截然不同，羅森較容易對白宮屈服，也較傾向於對白宮律師的要求言聽計從，「羅森對白宮來說比較像是個忠心的騎兵，而巴維理則是只管做自己」。