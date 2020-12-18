拜登就職典禮採遠端方式進行 VIP線上觀禮要捐款

總統當選人拜登的就職典禮即將在1月20日舉行，拜登政府將採遠端方式進行。(路透)

民主黨總統當選人拜登 的就職典禮，將採遠端方式進行，而他的幕僚也藉此將觀禮的VIP資格，做為向個人和企業募款的方式，為團隊帶來數以百萬計的滾滾財源。

受到新冠肺炎疫情影響，1月20日的就職典禮將嚴格管控參與人數，發出的入場券不超過1500張，與往年的20萬張有天壤之別；若想透過線上參加典禮，將必須捐款。此外，屆時還將舉辦線上演唱會，但目前演出卡司尚未公布。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前任局長凱斯勒(David Kessler)將出任拜登就職典禮首席醫療顧問表示：「我們希望從自家遠端響應就職典禮，藉此保護自身、家人、朋友和社區的健康和安全。」

就職委員會保證捐款金額達到100萬元的企業，或50萬元的個人，也就是捐款的最高收受額度，將獲得參與線上活動的VIP資格。贊助者有機會餐與就職委員會高層和拜登陣的簡報會議；以及拜登與未來第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)、副總統當選人賀錦麗 和丈夫任德龍(Doug Emhoff)的虛擬活動。

不過除了金額限制外，先前就職委員會還宣布，將不接受石化產業財團、遊說人士以及外國代理人的捐款。而高額捐款人將獲得拜登、第一夫人、賀錦麗和任德龍的虛擬簽名照片，取代過往本人合照和親自與會的機會；目前波音公司、美國銀行的代表和福特汽車，都已表示有意捐款。

此外過往總統就職大典的捐款大戶如可口可樂、谷歌等大企業，尚未表態是否捐款和金額。不過谷歌表態支持拜登，將為線上活動提供免費的安全防護措施。

過去也曾捐款的投資銀行JP摩根(JP Morgan)和大通銀行(Chase)則表示，本次將預算 捐贈給華府、拜登家鄉威明頓和賀錦麗家鄉奧克蘭的食物銀行，幫助生計遭受衝擊的民眾。不過拜登團隊尚未公布目前獲得多少捐款以及目標金額。

儘管如此，仍有社會團體致函就職委員會，呼籲放棄企業捐款，避免政策遭到干涉，並質疑收受捐款之必要性。但為就職典禮募得的款項無法轉為聯邦活動或政黨委員會使用。過去就職委員會會將剩餘的預算捐給社會福利團體，並用以維護白宮和副總統官邸。