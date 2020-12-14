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WSJ刊投書叫吉兒拜登刪「博士」頭銜 挨轟性別主義

編譯郭宣含／綜合13日電 
拜登夫人吉兒博士，今年夏天在民主黨全代會視頻講話。 (Getty Images)
拜登夫人吉兒博士，今年夏天在民主黨全代會視頻講話。 (Getty Images)

從事教職的未來第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)以「B博士」(Dr. B)為人所知，由於「Dr.」兼具博士和醫生兩種意思，「華爾街日報」作家艾普斯坦(Joseph Epstein)11日在投書中建議她勿在名字前加上「Dr.」，以免有欺人之嫌；艾普斯坦隨後遭批為性別主義者，其文凸顯男性往往瞧不起女性的文憑。

艾普斯坦在其投書中稱吉兒為「老姐」(kiddo)，並提供一個看似微小但他自認並非無關緊要的建議；「妳有沒有可能刪掉名字前的Dr.，」艾普斯坦表示，「『Dr. 吉兒．拜登』聽起來而且感覺起來像在騙人」。

吉兒發言人和學術界許多女性的回應是想都別想；大量女性12日紛紛效仿吉兒，在推特名稱前加上「博士」的頭銜。

阿拉巴馬大學伯明翰分校教授莎拉．巴卡克(Sarah Parcak)表示：「如果你有醫藥、教育或生物學的博士學位，不管哪個，都可以自稱為Dr.。你努力多年才拿到這個頭銜，如果你願意的話也可從屋頂大喊，這是你的權利。」

巴卡克與其他人指出，艾普斯坦要求吉兒勿用此敬稱，這是公然的性別主義，也反映出許多男性質疑或貶低女性的學歷。

羅格斯大學(Rutgers University)南亞歷史學副教授奧黛莉．特魯希克(Audrey Truschke)表示，有些男性會覺得高教育背景女性使他們備感威脅，她稱艾普斯坦發表的是冗長厭女文章。

吉兒發言人拉羅莎(Michael LaRosa)表示，艾普斯坦的文章是「性別主義者的噁心攻擊」，他呼籲華爾街日報撤下該文並向拜登致歉。

艾普斯坦和華爾街日報均未回應。

「Dr.」的頭銜向來傳遞成就、尊敬與權威之意； 耶魯大學歷史學家娜歐蜜．羅傑斯(Naomi Rogers)表示，在19世界「Dr.」頗受爭議，曾有人因為未從知名醫學院畢業，就在廣告和名片自稱「醫生」而被告。

羅傑斯指出，女性19世紀中葉開始從醫學院畢業，她們自稱醫生，但報紙和批評家強調其性別，並以「女醫生」(doctoress)來貶低她們。

83歲的艾普斯坦先前也被多次指控有冒犯言論，他1970年曾在「哈潑雜誌」(Harper’s Magazine)稱同性戀「受到詛咒」且「違反我們的理性」，他稱若他有權利，希望同性戀從地表消失；他2015年在「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)抱怨，哈潑的文章經常被「同性戀的解放主義專家」引用。

在華爾街日報刊出艾普斯坦的專欄文章稱拜登夫人吉兒的博士頭銜，虛有其表，招致眾批。...
在華爾街日報刊出艾普斯坦的專欄文章稱拜登夫人吉兒的博士頭銜，虛有其表，招致眾批。(取自Hillsdale學院網站)

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