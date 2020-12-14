英媒：中共黨員滲透產官學 深入英國每個角落

中國的影響力已深入英國人生活每個角落，國防企業、銀行與藥廠巨擘都沒逃過。圖為中國駐英國大使劉曉明。(路透)

英國 「周日郵報」(The Mail on Sunday)13日揭露，英國領事館、大學和部分龍頭公司，都有中共 黨員在內工作，凸顯中國 的影響力已深入英國人生活每個角落，國防企業、銀行與藥廠巨擘都沒逃過。

據周日郵報報導，今年9月，中國異議人士把加密傳訊應用程式(App)Telegram上一個包含195萬中共黨員資料的外流資料庫，傳給關注中國政府活動的「對華政策跨國議會聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC)。

這份名單的時間可回溯至2016年，內含上海地區的中共黨員姓名、出生日期、族裔，有些還有地址和電話號碼。名單又被分成7萬9000多個分支，很多分支都與個別公司和機構有關。

IPAC在資安分析師協助下驗證這批資料後，把資料庫傳給周日郵報等全球四個媒體機構。

周日郵報分析後發現，有數名中共黨員在英國領事館任職。例如一名曾就讀聖安德魯大學(St. Andrews University)的中共黨員在上海多個領事館工作過，其中包括英國領事館。但英國駐上海領事館內也有英國安全單位情報人員。

一名英國情報界高層人士說，這一發現確實衍生出安全問題。他表示，該名中共黨員的座位跟軍情六處(MI6)團隊相距僅一層樓，可能已認出英方情報人員。

周日郵報同時指出，中共黨員也進入英國大學，參與航太工程與化學等可能涉及機密領域的研究。

此外，2016年有逾600名中共黨員為英國匯豐銀行(HSBC)和渣打銀行(Standard Chartered)工作。這兩家銀行回應北京打壓香港的方式都遭受批評。

報導說，研發2019冠狀病毒疾病疫苗的輝瑞藥廠(Pfizer)和阿斯特捷利康公司(AstraZeneca)，一共聘雇了123名中共忠誠黨員。空中巴士(Airbus)、波音(Boeing)、勞斯萊斯(Rolls-Royce)等涉及國防產業利益的公司，也聘雇了數百名中共黨員。

目前尚無證據被點名的企業已淪為間諜活動的目標或受害者。各家企業皆堅稱有保護資料、員工和客戶的措施。英國外交部也堅稱擁有健全程序，來保護資料安全性及審查外館人員。但英前保守黨黨魁史密斯(Iain Duncan Smith)撰文表示：「這項調查證實，中國共產黨成員現已散播到全球，在一些全球最重要的跨國企業和學術機構，以及我國的外交機關裡工作。」

中共黨員入黨時須宣誓「保守黨的祕密，對黨忠誠，積極工作，為共產主義奮鬥終身…永不叛黨」，總計黨員人數已超過9200萬人，很多人只是為了自己的職涯前景而入黨。