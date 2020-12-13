被押12港人家屬 促中國告知開審日期

12位港人被中國政府扣押三個半月，他們的家屬12日舉行記者會，要求中國當局告知案件的審理日期，並表達旁聽意願。(美聯社)

被指偷越邊境而被中國 政府扣押三個半月的12位港人，他們的家屬12日舉行記者會，要求北京 當局告知案件審理日期以及家人是否可以旁聽；還有家屬表示，接獲公派律師來電或收到在押家人來信，要求家屬代被捕人承認在港的控罪。

美國之音報導，被拘港人中李子賢的父親表示，早前接獲一封新家書，其中提到無法收到家人回信，同時要求家人委託香港 的律師，代表李子賢承認在港涉嫌的控罪。李父還表示，自稱代表李子賢的中國公派律師曾與他聯絡，提出同樣要求，但拒絕透露姓名及律師證明。家屬稱，曾多次經入境處及駐粵辦去信李子賢，質疑特區政府沒有真正協助家屬轉交信件。

被拘捕者黃偉然的家人表示，他的公派律師多次查詢黃偉然在香港涉嫌的控罪詳情，但也拒絕證實律師身分；對方還表示，黃偉然會處理律師費事宜。另一名被拘港人鄧棨然的家人表示，接獲中國銀行通知，要以「商業行政理由」取消鄧棨然的個人帳戶，但需要由他本人才可領回帳號內的款項。

這些家屬還要求盡快與保安局局長及政務司司長會面，也要求北京當局盡快公布審訊日期，讓家屬預留足夠時間在內地隔離檢疫及聽審。有消息稱，深圳法院可能會在12月中旬之前對12人進行庭審。

被押港人都曾參與去年6月開始的反送中抗爭運動，年齡在16至30多歲，11男1女，包括8月10日被香港警方拘捕、涉嫌觸犯「港版國安法的「香港故事」成員李宇軒。

12名港人8月23日被指懷疑搭快艇偷渡到台灣，在香港東南方水域遭廣東省海警截獲，被送到深圳鹽田看守所扣押。他們家屬委託的中國內地辯護律師無法與12港人會面，而中港當局則堅稱他們已經各自接受兩名公派律師。深圳市公安局鹽田分局11月27日宣布，將12港人的案件移送鹽田區人民檢察院審查起訴。