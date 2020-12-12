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肯塔基州路易維爾動物園3雪豹確診 第6種動物染疫

編譯周芳苑／綜合11日電
肯塔基州路易維爾動物園一隻雪豹的新冠病毐檢測呈陽性。(截自路易維爾動物園臉書)
肯塔基州路易維爾動物園一隻雪豹的新冠病毐檢測呈陽性。(截自路易維爾動物園臉書)

肯塔基州路易維爾動物園(Louisville Zoo)及農業部動植物健檢局11日證實，該動物園三隻雪豹(Snow Leopard)的新冠病毐檢測呈陽性，是與人類接觸後被確診染疫的第六種動物。

園方表示，新冠病毐主要在人與人間傳播，雪豹或其他動物再將病毒傳播給人類的風險低；園方表示，動物園仍將開放，雪豹展示區則暫時關閉。

先確診染疫的是一頭五歲的雌性雪豹；路易維爾動物園表示，隨後園內另兩隻雄性豹也證實確診；動物園負責人瓦爾扎克(John Walczak)說，這三隻雪豹目前症狀並不清嚴重，應可完全康復。

農業部動植物健檢局說，儘管動物園已採取防疫措施，看護動物的人員都有防護配備，雪豹仍可能被無症狀工作人員感染。

目前至少有六種動物與人緊密接觸後感染新冠病毒。第一隻是紐約布朗士動物園(Bronx Zoo)的馬來亞虎，4月間出現呼吸道疾病症狀後經新冠病毒呈陽性；到該月底，該動物園八隻貓科動物(包括另四隻老虎和三隻非洲獅)的檢測呈陽性。

根據聯邦疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention)的資料，美國有少量貓狗感染新冠病毒。多數動物染疫病例中並未致命；不過，在美國和其他國家毛皮工廠爆發的新冠疫情已讓數千隻貂死亡。

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