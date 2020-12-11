CBS駐白宮記者江維佳 將出書分享華裔成長經驗

哥倫比亞廣播公司華裔白宮特派記者江維佳將出版新書，闡述身為華裔美國人的成長經驗。 (路透)

年僅37歲的哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)華裔白宮 特派記者江維佳(Weijia Jiang)將出版回憶錄，闡述身為華裔美國人的成長經驗。

「在我長大的西維吉尼亞州鄉村，大多數居民在看到我和爸媽前，大都從未見過中國人。」江維佳寫道，「在我出身的中國，我就只是位嫁給白人的親戚。在職場上，沒有人的長相和我相似；在川普 政府的白宮，我是唯一固定與總統互動的華裔美籍記者。」

江維佳在廈門出生，兩歲便隨父母移民來美國；2005年她畢業於維州威廉瑪麗學院(College of William and Mary)，主修哲學、副修化學；2006年取得雪城大學廣播新聞碩士學位；她目前也是亞裔記者協會相當活躍的成員。

加入全國知名的哥倫比亞廣播公司前，她待過多間地方電視台，曾獲得美聯社專題新聞獎；她曾訪採過波士頓馬拉松爆炸案和康乃狄克州珊迪虎克小學(Sandy Hook Elementary School)屠殺案等重大新聞。

2015年她開始服務於哥倫比亞廣播公司，2018年起擔任白宮記者，期間多次與川普總統起衝突；當她問及北韓相關問題，她更被川普抨擊「真是討厭的人」；問到當時最高法院大法官提名人卡瓦諾(Brett Kavanaugh)性侵疑雲，川普更要求她「坐下」。

但她也多次於國內外場合隨行，即時掌握川普總統動態，包括俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的歷史性峰會、2018年期中選舉、卡瓦諾和特別檢察官穆勒(Robert Mueller)的通俄調查等。

出版社表示，江維佳的回憶錄書名暫定為「Other」，預計在2022年春季出版。