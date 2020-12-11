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德州控選舉違憲訴訟 喬州等4州斥虛假 促最高法院駁回

編譯盧炯燊／綜合10日電
德州檢察長派克斯頓(左)9日向最高法院提出訴訟，引述沒有根據的消息，指稱四個決戰州的通訊投票及投票所投票都有弊端。川普總統也要求加入訴訟。(路透)
德州檢察長派克斯頓(左)9日向最高法院提出訴訟，引述沒有根據的消息，指稱四個決戰州的通訊投票及投票所投票都有弊端。川普總統也要求加入訴訟。(路透)

德州入稟聯邦最高法院，控告喬州、密西根州、賓州及威州的大選投票程序違憲，意圖推翻選舉結果後，四州10日聯手還擊，要求最高法院駁回這個獲總統川普支持的訴訟，強調此案沒有事實或法律依據，是「虛假」的說法。

賓州民主黨籍總檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)在給九位大法官的文件中指出，「德州在訴訟程序中，要求最高法院重新考慮有關選舉問題的毫無根據說法，但最高法院及其他法院已考慮過這些說法，並且駁回了。」夏皮羅也指出，德州的訴訟只會加劇選舉舞弊的「虛假說法」。

密州民主黨籍總檢察長內塞爾(Dana Nessel)則在文件中列舉了川普及其支持者，在密州敗訴的案件；她指出，「這些挑戰是前所未有的，都是沒有事實依據或有效的法律依據」。

喬州共和黨籍總檢察長卡爾(Chris Carr)表示，德州未能證明它因為其他州的選舉結果而受到傷害，同時認為德州的說法非常新奇，但都沒有以法律原則為基礎。

威州民主籍總檢察長考爾(Josh Kaul)在文件中強調，川普在該州兩個人口最多的郡重新點票，結果沒有任何問題，所以沒證據表明有任何欺詐行為，或有其他可遭質疑的東西。

此外，有20個州聯同哥倫比亞特區10日聯合支持4州。

川普在多個州提出訴訟，指責通訊投票有問題及出現舞弊，但均遭駁回。對於此次德州的訴訟，法律專家不但認為成功機會微乎其微，同時質疑德州是否有合法地位挑戰其他州的選舉程序。

德州 川普 通訊投票

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