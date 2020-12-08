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最後沉淪的日子…謝家華酒精、毒品成癮 自陷悲劇

編譯陳韻涵／綜合7日電
網路鞋商Zappos華裔創辦人謝家華上月因火災辭世。他一生提倡「傳遞快樂」，但人生最後半年沉陷於酒精、藥物與極端行徑。(美聯社)
網路鞋商Zappos華裔創辦人謝家華上月因火災辭世。他一生提倡「傳遞快樂」，但人生最後半年沉陷於酒精、藥物與極端行徑。(美聯社)

46歲的熱門網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華(Tony Hsieh)11月18日在康乃狄克州一場火災中重傷，送醫不治。

華爾街日報(Wall Street Journal)報導，謝家華發生意外前不久，曾考慮入住勒戒治療中心。

謝家華的哥兒們告訴華爾街日報，謝家華毒品及酒精成癮，早在火劫前就已身陷險境。

曾打算赴夏威夷勒戒

46歲的百萬富翁因為新冠肺炎居家避疫鬱悶，染上「迷幻蘑菇」 (Psilocybin mushroom)和「搖頭丸」(ecstasy)，最終聽進朋友勸說，打算住進夏威夷的勒戒中心，孰料一場大火讓他在11月27日撒手人寰。

謝家華在事發當天凌晨，與女友進入奢華的水岸豪宅前，請哥兒們每五分鐘到房間看照他一次。

意外現場的細節仍待調查，但初步勘驗顯示這位哈佛畢業的商業鉅子死於吸入過多有毒氣體，而該建築物起火是一場意外。

謝家華沉溺於對自己的身體「做實驗」，如試圖知道自己能不靠食物與氧氣存活多久、能憋多久不小便，這或許對他的意外死亡提供了蛛絲馬跡。

謝家華對火異常著迷，華爾街日報引述房仲班森(Paul Benson)的說法報導，謝家華今年初曾在猶他州公園市的家中點燃1000支蠟燭。 班森說，他「告訴我，蠟燭是生命的一種象徵，只是時間較短罷了。」

另據其他媒體報導，謝家華曾在女友的屋子裡，利用暖氣降低他體內的含氧量，甚至吸取俗稱「笑氣」的一氧化二氮。

他不僅拿體內含氧量開玩笑，他曾表示將進行26天的字母節食挑戰，每24小時只吃依序從a到z的單一字母開頭的食物，如此激烈的進食方法讓他的體重減少100磅。

朋友：謝像繪本無私角色

台灣移民之子謝家華在加州長大，他的朋友表示，謝家華養了一隻寵物羊駝「瑪莉」(Marley)，並給予他雇用的訓練師「動物管理員」的封號；他的朋友說，謝家華數月來沉迷藥物及酒精的情況愈來愈嚴重。

謝家華的一名摯友形容，他就像希爾弗斯坦(Shel Silverstein)創作的兒童繪本「愛心樹」(The Giving Tree)中那個無私的角色，傾盡一生給予，直到一滴不剩。

網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該...
網路鞋店Zappos華裔創辦人謝家華致力振興拉斯維加斯市中心，他因火災逝世後，該市金門賭場酒店宣布他的死訊。(美聯社)
美國前總統柯林頓基金會2014年主辦「柯林頓全球論壇」，Zappos創辦人謝家華...
美國前總統柯林頓基金會2014年主辦「柯林頓全球論壇」，Zappos創辦人謝家華（右）曾與柯林頓對談。(美聯社)
微軟公司2008年找來部分電商，推出網搜回饋計畫，左二為Zappos創辦人謝家華...
微軟公司2008年找來部分電商，推出網搜回饋計畫，左二為Zappos創辦人謝家華，中為微軟創辦人蓋茲。（美聯社）

謝家華 華爾街 字母

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