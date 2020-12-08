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選後首次 美軍售台2.8億通訊系統

記者張文馨、蔡佩芳、丘采薇／華盛頓—台北連線報導
美國國務院7日批准售台「陸區第三代通訊系統」，這是川普政府今年以來第6度宣布對台軍售，也是川普任內的第11次。圖為美今年稍早售台的無人機示意圖。(截自General Atomics官網)
美國國務院7日批准售台「陸區第三代通訊系統」，這是川普政府今年以來第6度宣布對台軍售，也是川普任內的第11次。圖為美今年稍早售台的無人機示意圖。(截自General Atomics官網)

美國國防安全合作署（DSCA）7日發布新聞稿表示，國務院批准售台「陸區第三代通訊系統」（FICS，或稱野戰資訊通信系統），金額約2.8億美元，行政部門已通知國會。

這是川普政府在美國總統大選後首度宣布對台軍售案，為今年以來第6度宣布對台軍售，也是川普任內的第11次。

中華民國國防部長嚴德發在立院受訪時表示，美方這次提供防衛性的裝備，「陸區第三代通訊系統」是野戰部隊所使用的通訊、資訊系統，可以提升資管能力。

安合署表示，此次售台的「陸區第三代通訊系統」，包括154個通資節點、24套中繼系統、8套網管系統，及相關人員培訓和設備維修。

「陸區第三代通訊系統」為新案，安合署表示，這項計畫將可提供可移動的、安全的通訊設備，有助接收方（指台灣）實現軍事通信現代化目標，符合其任務和作戰需求，台灣能毫不費力將這項設備納入現有的軍隊中。

中華民國總統府發言人張惇涵表示，感謝美國政府對協助台灣強化自我防衛能量的高度重視。

張惇涵表示，美國政府以具體行動落實「台灣關係法」及「六項保證」的安全承諾，將進一步增強台灣軍方的戰略與防衛需求；台灣也將持續以堅實的國防，與美國及理念相近國家深化安全夥伴關係，堅定成為維護印太區域的和平穩定與繁榮發展的良善力量。

安合署表示，軍售案出售的設備與支援，不會改變區域軍事平衡；透過這項研擬軍售案支持台灣持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

新聞稿也重申，這項軍售是基於台灣關係法，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，歡迎這項軍售案，表明台灣軍方持續現代化其軍事網絡基礎，提供軍隊增進通訊及強化相關操作；同時，美台商會樂見此次軍售的時機，表明在政權過渡期間，美國政府仍持續支持台灣合法部隊的現代化需求。

台海安全研究中心主任梅復興在臉書貼文表示，此次售台項目是台灣陸軍現用「戰術區域通信系統」（IMSE）的升級方案；用於提供戰術作戰中心與野戰部隊間機動、保密的語音和數據通信。

梅復興表示，理論上此次軍售項目應與陸軍正在委託中科院發展的指揮管制系統「迅合計畫」結合，並提供數位化指管作業所需的通訊骨幹；「迅合」會做得如何還不得而知，此次軍購似乎表示，台灣顯然尚不具備自製整體性野戰通信系統的能力。

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