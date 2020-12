港國安法上路後…美再制裁中共人大常委會14人

聯邦眾院7日通過「香港人民自由與選擇法」,為逃離政治迫害的在美港人提供「臨時保護身分」。圖為港區國安法上路後,7月1日當天港警舉起胡椒噴劑槍瞄向示威群眾。(路透)

美國國務卿龐培歐(Michael Pompeo)7日發布聲明表示,指定所有中共 全國人大常委會副委員長共14人為制裁對象,批中共人大無異議通過香港 國安法,破壞香港自治。他也說,「港區國安法」讓北京 扼殺異議,及逮捕反對中共壓迫政策者;北京對香港民主的侵犯,已讓香港立法會淪為橡皮圖章。

中共人大常委會共175人,為其全國人民大會常設機關,今年6月30日在人民大會堂表決通過港區國安法。

中共人大常委會委員長是中共中央政治局常委排名第三的栗戰書,美國國務院此次將所有副委員長均列為制裁對象,並未提及栗戰書;這是在港區國安法實施以來,美國第三度對中共官員實施制裁,並首次將制裁重心移往北京。

這14人包括王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、王東明、白瑪赤林、萬鄂湘、陳竺、丁仲禮、郝明金、蔡達峰及武維華。

龐培歐透過聲明表示,北京對香港民主程序的持續侵犯,已經使得香港立法會成為缺乏反對意見的橡皮圖章。

龐培歐表示,中共人大常委會削弱港人選舉其代表的權利,該權利是中英聯合聲明和香港基本法所保障;種種行為再次證明,北京完全不顧及自己在中英聯合聲明所做的國際承諾。

龐培歐說,國務院據此要求中方對這些無恥表現負起責任,美國指定中共人大常委會14位副委員長,因其涉及推動、通過或實施港區國安法;中共人大常委會以無異議表決通過讓北京可以扼殺異議、逮捕反對北京壓迫政策者的港版國安法。

龐培歐:不能入境、凍結在美財產

龐培歐表示,這些人及其直系親屬將不能入境美國,並凍結他們在美國的財產,禁止交易。

龐培歐表示,美國將持續與盟國夥伴合作,要求北京對破壞承諾給香港的自治負責;美國再次敦促北京遵守國際承諾,並聽進世界各國譴責中共行為的聲音。

港區國安法7月1日實施,國務院8月7日第一波制裁包括香港特首林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基和國安公署署長鄭雁雄等11名港府現任及前任官員。

龐培歐11月9日宣布制裁北京駐港國安公署副署長李江舟、中國港澳辦副主任鄧中華、香港警務處國家安全處負責人劉賜蕙,與高級警司李桂華共4名官員,因其涉及港區國安法施行,威脅香港和平安全與自治。

另外,龐培歐7日也發布聲明,依據「國際宗教自由法」(International Religious Freedom Act of 1998),將中國大陸、伊朗、北韓、沙烏地阿拉伯等國指定為「特別關注的國家」(Countries of Particular Concern),並指這些國家從事或忍受系統性的、持續的、嚴重的侵犯宗教自由行為。

龐培歐表示,美國將持續努力,終結世界各地出於宗教動機所實施的虐待與迫害行為。