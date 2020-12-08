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港國安法上路後…美再制裁中共人大常委會14人

記者張文馨／華盛頓報導
聯邦眾院7日通過「香港人民自由與選擇法」，為逃離政治迫害的在美港人提供「臨時保護身分」。圖為港區國安法上路後，7月1日當天港警舉起胡椒噴劑槍瞄向示威群眾。（路透）
聯邦眾院7日通過「香港人民自由與選擇法」，為逃離政治迫害的在美港人提供「臨時保護身分」。圖為港區國安法上路後，7月1日當天港警舉起胡椒噴劑槍瞄向示威群眾。（路透）

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）7日發布聲明表示，指定所有中共全國人大常委會副委員長共14人為制裁對象，批中共人大無異議通過香港國安法，破壞香港自治。他也說，「港區國安法」讓北京扼殺異議，及逮捕反對中共壓迫政策者；北京對香港民主的侵犯，已讓香港立法會淪為橡皮圖章。

中共人大常委會共175人，為其全國人民大會常設機關，今年6月30日在人民大會堂表決通過港區國安法。

中共人大常委會委員長是中共中央政治局常委排名第三的栗戰書，美國國務院此次將所有副委員長均列為制裁對象，並未提及栗戰書；這是在港區國安法實施以來，美國第三度對中共官員實施制裁，並首次將制裁重心移往北京。

這14人包括王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、王東明、白瑪赤林、萬鄂湘、陳竺、丁仲禮、郝明金、蔡達峰及武維華。

龐培歐透過聲明表示，北京對香港民主程序的持續侵犯，已經使得香港立法會成為缺乏反對意見的橡皮圖章。

龐培歐表示，中共人大常委會削弱港人選舉其代表的權利，該權利是中英聯合聲明和香港基本法所保障；種種行為再次證明，北京完全不顧及自己在中英聯合聲明所做的國際承諾。

龐培歐說，國務院據此要求中方對這些無恥表現負起責任，美國指定中共人大常委會14位副委員長，因其涉及推動、通過或實施港區國安法；中共人大常委會以無異議表決通過讓北京可以扼殺異議、逮捕反對北京壓迫政策者的港版國安法。

龐培歐：不能入境、凍結在美財產

龐培歐表示，這些人及其直系親屬將不能入境美國，並凍結他們在美國的財產，禁止交易。

龐培歐表示，美國將持續與盟國夥伴合作，要求北京對破壞承諾給香港的自治負責；美國再次敦促北京遵守國際承諾，並聽進世界各國譴責中共行為的聲音。

港區國安法7月1日實施，國務院8月7日第一波制裁包括香港特首林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基和國安公署署長鄭雁雄等11名港府現任及前任官員。

龐培歐11月9日宣布制裁北京駐港國安公署副署長李江舟、中國港澳辦副主任鄧中華、香港警務處國家安全處負責人劉賜蕙，與高級警司李桂華共4名官員，因其涉及港區國安法施行，威脅香港和平安全與自治。

另外，龐培歐7日也發布聲明，依據「國際宗教自由法」（International Religious Freedom Act of 1998），將中國大陸、伊朗、北韓、沙烏地阿拉伯等國指定為「特別關注的國家」（Countries of Particular Concern），並指這些國家從事或忍受系統性的、持續的、嚴重的侵犯宗教自由行為。

龐培歐表示，美國將持續努力，終結世界各地出於宗教動機所實施的虐待與迫害行為。

中國人大今年6月以高票通過了「港區國安法」草案。(美聯社)
中國人大今年6月以高票通過了「港區國安法」草案。(美聯社)

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