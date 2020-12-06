參院情報委會兩黨聲明：「中國為美國最大威脅」

參院情報委員會代理主席盧比歐。(路透)

國會參議院情報委員會兩黨領袖4日發表聯合聲明警告，中國 共產黨不會放棄追求主導世界的野心，中國對美國 構成了最大威脅；這一聲明呼應了美國國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)日前投書稱「中國是自第二次世界大戰以來對美國和世界民主自由的最大威脅」的論點。

美國之音報導，參院情報委員會代理主席盧比歐(Marco Rubio)和副主席沃納(Mark Warner)周五發表聯合聲明，力挺雷克里夫前一天在媒體的評論投書。聲明中說：「我們同意雷克里夫的觀點，即中國對美國構成最大的國家安全威脅；我們的情報清楚顯示：中共將不惜一切代價發揮其影響力，取得全球主導地位」。

聯合聲明中表示，「北京 對美國社會的滲透是蓄意且陰險的，他們利用一切可用的影響力工具，以犧牲美國的利益為代價，加速自身的崛起。」聲明指出，中國企圖取代美國在世界的領導地位，並且希望將國際舞台重塑成他們想要的形象，這也對美國的民主價值構成了威脅；「中共專制領導人試圖威脅我們的言論自由、政治、技術、經濟、軍事，甚至威脅我們抗擊新冠病毒大流行病的努力」。

參院情報委員會副主席沃納。(美聯社)

盧比歐和沃納在聲明中還表示，「美國不可以也不能接受北京在無視國際法律規範和嚴重侵犯人權的情況下尋求主導地位，以實現他們的目標」。二人並呼籲國際社會展開合作，「向北京和世界傳遞的信息是，中國的行為是不能被容忍的，我們與盟友和夥伴將密切合作，以民主價值對中國的行為進行挑戰」。

另據「華爾街日報」報導，聯邦官員近日表示，2021會計年度美國情報預算用於偵蒐中國的比例將增加近五分之一。具體金額雖屬機密，但在大約850億元的年度情報預算中，用於對中國偵蒐機密、評析目前行動以及預測未來走向的比例正不斷上升。

參議院軍事委員會成員、共和黨聯邦參議員史考特( Rick Scott)在推特上轉發了雷克里夫的撰文，並大力表示支持；我已經說了一段時間了：共產主義中國是我們的敵人；我們不能低估中國對美國和世界其他相信自由和民主的人所構成的威脅」。

國會眾院外交事務委員會共和黨首席議員麥考爾(Michael McCaul)也在推特上回應雷克里夫的文章，「中共是世代威脅，應對他們惡意的所作所為不能是眾多優先事項的其中之一，而必須是自由世界的組織原則」。