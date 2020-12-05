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開採月球礦物 這家民間公司僅向NASA報價1美元

編譯郭宣含／綜合4日電
NASA宣布，多家公司贏得合約得以採集月球礦石，科州「月球前哨基地」公司僅報價1美元。 圖為自德國法蘭克福市抬頭所見的明月。(美聯社)
NASA宣布，多家公司贏得合約得以採集月球礦石，科州「月球前哨基地」公司僅報價1美元。 圖為自德國法蘭克福市抬頭所見的明月。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA)3日宣布，多家公司贏得合約得以採集月球礦石，之後他們可將小樣本交給NASA以換取小額費用；科羅拉多州「月球前哨基地」(Lunar Outpost)公司僅報價1美元，NASA將此列為起標價，並認為該公司有能技術能力開採。

來源：YpuTube

最近1美元能買到的東西可能不多，甚至買不到一杯咖啡，但顯然足以買到月球的岩石和土壤小樣本。

NASA國際與機構間關係代理副局長戈爾德(Mike Gold)表示：「你會訝異1元能在太空買到的東西。」

不過此計畫的動力並非這微薄的財政補助，也不是月球土壤，畢竟NASA僅需要大約50到500克(或約1.8到18盎司)的份量；不過這項項科技發展計畫其實有助科學，讓企業採集月球地表資源並販售，另外也豎起法律前例，為企業開採天體礦物鋪路，並在月球和太空建立長久地位。

NASA表示，要達到此目標必須有自己的太空人，並採用太空資源而非取自地球；例如月球有很多固態的水，不僅有利維持生命，氫、氧也可作為火箭燃料，使月球成為太空潛在加油站，有助探勘者前往太陽系更遠之處。

戈爾德表示，開採並使用太空資源是達到永續目標的關鍵，「我們必須開採我們自己的水、空氣甚至燃料；脫離土地生存有助遠大的探勘活動，並帶來驚人科學與前所未見的發現。」

NASA並未獨自研發重返地球計畫，而是與私人企業合作；除了月球前哨基地公司，另外兩間得標的公司包括日本與歐洲的ispace公司，他們分別報價為每份礦物5000元；加州「馬斯騰太空系統」(Masten Space Systems)則報價1萬5000元。

NASA將分階段付錢：決標時付10%，企業展開採集任務時付10%，NASA確認採集回來的土壤後，才付出最後80%，所以「月球前哨基地」將分階段得到0.1元、0.1元和0.8元。

NASA宣布，多家公司贏得合約得以採集月球礦石，科州「月球前哨基地」公司僅報價1...
NASA宣布，多家公司贏得合約得以採集月球礦石，科州「月球前哨基地」公司僅報價1美元。 圖為在密蘇里州從聖誕的燈飾中望向明月。(美聯社)

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