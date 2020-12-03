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前太空人凱利就職參議員 民主黨67年來首在亞州拿2席

編譯盧炯燊／綜合2日電
亞利桑納州民主黨籍國會參議員當選人凱利2日宣誓就任，民主黨突破67年的魔咒，第一次奪下亞州兩個參院席位。(歐新社)
亞利桑納州民主黨籍國會參議員當選人凱利2日宣誓就任，民主黨突破67年的魔咒，第一次奪下亞州兩個參院席位。(歐新社)

亞利桑納州民主黨籍國會參議員當選人凱利(Mark Kelly)2日宣誓就任，讓民主黨突破67年的魔咒，第一次奪下亞利桑納州兩個參院席位。

56歲的凱利是前太空人，其妻蓋比‧吉福兹(Gabrielle Giffords)也是民主黨籍前國會眾議員。在上月的選舉中，凱利擊敗尋求連任的共和黨籍瑪莎‧麥克莎莉(Martha McSally)；這個席位原屬共和黨籍資深參議員馬侃(John McCain)，馬侃2018年病逝後，由同黨籍的麥克莎莉替補。

儀式由副總統潘斯在國會的訪客畫廊主持，由亞州民主黨資深議員希尼瑪(Kyrsten Sinema)陪同，三人在宣誓儀式上都戴上口罩。希尼瑪本是國會眾議員，在2018年轉換跑道進軍參院，成功當選。

亞州上次同時出現兩名民主黨人是1953年1月之事，分別是麥克法蘭(Ernest McFarland)及海登(Carl Hayden)，麥克法蘭更擔任參院多數黨領袖。

今次大選中，民主黨在亞州取得佳績，除凱利外，候任總統拜登也在該州擊敗川普。

這個結果反映了亞州從保守派的堅強據點轉變成一個搖擺州的現實，也是數十年來西語裔活躍分子不斷努力、人口結構全面變化，以及拜登所支持獨立選民團結一致的結果。此外，川普一再攻擊馬侃、以及攻擊背書拜登的馬侃遺孀，同樣造成人心思變。

凱利的妻子吉福茲2011年遭一名槍手槍擊重傷但撿回一命後，不再擔任國會議員，並與丈夫一起成為著名的禁槍擁護者；她見證丈夫宣誓後，在參院會議廳說，「實在太棒了。」

凱利在推特上傳宣誓的照片並寫道：「現在是時候在國會恢復科學、數據和事實了。」在宣誓前夕，他也在推特上發布了一張他和家人1日早上到馬侃墓前致意的照片；凱利在推文中說：「在我年輕時，馬侃就一直是我的英雄。他為亞州和整個國家留下的服務政績，儘管我們難以匹配，但都應朝著這個方向努力。」

與此同時，川普總統繼續猛烈抨擊包括共和黨籍州長杜西(Doug Ducey)在內的亞州官員，批評他們確認亞州的選舉結果，讓凱利及拜登取勝。

亞利桑納州民主黨籍國會參議員當選人凱利(左)2日在副總統潘斯主持下宣誓就任，其妻...
亞利桑納州民主黨籍國會參議員當選人凱利(左)2日在副總統潘斯主持下宣誓就任，其妻蓋比‧吉福兹(中)也是民主黨籍前國會眾議員。(歐新社)

民主黨 拜登 參院

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