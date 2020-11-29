2014年世報專訪 謝家華：有創業熱忱青年 不一定要上大學

謝家華當時在拉斯維加斯城中計畫內的貨櫃箱商園，為社區居民休閒娛樂購物而打造。 (記者馮鳴台／攝影)

謝家華 因火災重傷去世，他的創業與經營理念，近年來鼓舞和鞭策著許多年輕人；他曾說，「一家卓越的公司，除了賺錢和成為市場龍頭，還會有更遠大的目標和願景；很多公司落入只顧賺錢的陷阱，所以永遠成不了卓越的公司。」

鞋類購物網站Zappos華裔共同創辦人謝家華27日在美因火災重傷去世，享年46歲。圖為謝家華年輕時的照片。 (謝家華提供)

本報記者馮鳴台曾於2014年專訪謝家華，報導中寫到，1999年謝家華25歲時，和好友共創的網路公司Link Exchange被微軟 以2億6500萬元收購，他也轉進微軟任職，「我把一生中最開心的時光列出清單，然後發現都與金錢無關」。於是在1999年除夕夜後，謝家華決定停止追求金錢，開始追求熱情，跟微軟說再見。

謝家華相信更早起步，會帶來多些成功的機會，他不認為一個有創業熱忱的青年應該去讀大學，因為早些創業，即使沒能成功，也必定能學會更多大學校園內給不了的知識和經驗。他說：「我所會的一切，都是在大學畢業後自己學到的」。

謝家華自述，身為美國出生的華裔 ，父母親和很多華裔家長一樣，希望兒女成龍成鳳，小時候他必須學習四種樂器，學業成績要好，一星期只允許看一小時電視，長大後爭取當醫師或律師。但他發現自己更喜歡設法賺錢，滿腦子賺錢的念頭，促成他對做生意產生興趣，也從失敗中學到商業經驗。他建議年輕人，要依著自己最感興趣的事前進，不必依循父母的規畫度過人生。

謝家華小時候曾自創製作照片胸章生意。 (謝家華提供)

對於婚姻，謝家華說，他並不反對結婚，但不急著要結婚，因此他沒有時刻表，也不會受身邊朋友結婚而感到壓力，「我尊重他們的決定，也祝福步入婚姻的人，但我不想『為結婚而結婚』。」

謝家華22歲畢業於哈佛大學，26歲成為千萬富翁，後來投入Zappos，並成為全球最大的網路鞋店，他的創業堪稱傳奇。對於什麼才是建立長期品牌最好方法，他的答案是：文化。他說，Zappos從從面試中挑選適合的人才，他們都具有這些特質：相信公司有比賺錢更高的使命，不只是謀一份工作而已。

他的公司鼓勵員工設定目標自我挑戰，什麼目標都可以；升遷制度透明清楚，每個人都可以自己決定要不要努力往上晉升，當他做到了進階的要求，就能夠升上去，旁邊的同事都在為他加油而不是貶抑他。