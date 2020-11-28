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黑五轉戰線上…商場空蕩蕩 網購51億破紀錄

記者顏伶如／綜合報導
受新冠疫情影響，今年的「黑色星期五」購物大轉型，民眾紛改為網上採購，使得網售51億破紀錄。圖為民眾在店前排隊。(美聯社)
受新冠疫情影響，今年的「黑色星期五」購物大轉型，民眾紛改為網上採購，使得網售51億破紀錄。圖為民眾在店前排隊。(美聯社)

黑色星期五」(Black Friday)向來是零售業者年底促銷的重頭戲，今年的「黑五」27日在恐懼新冠疫情氣氛籠罩下登場，往年消費者大排長龍瘋狂搶購特價品的畫面不再，害怕被病毒傳染的民眾不敢到購物中心血拼，各地商場比往年冷清許多；傳統式實體店面近幾年面臨網路業者激烈競爭，經過這波疫情衝擊之後，恐怕更難拉回購物人潮。

購物中心空空如也，網路購物卻生氣盎然。市場調查機構「奧多比分析」(Adobe Analytics)指出，感恩節當天美國消費者網路消費創下51億元新紀錄，比去年感恩節的42億元消費足足增加21%。統計顯示，今年感恩節當天將近半數網路銷費是買手機。

位於佛羅里達州坦帕(Tampa)的高檔購物中心「國際廣場與海灣街購物商城」(International Plaza and Bay Street Mall )27日雖然有逛街民眾出現，但人潮卻遠遠不及過去幾年「黑色星期五」期間瘋狂採購盛況；相同景象也出現在美國各地其他購物中心：幾乎看不到民眾排隊，停車場空空蕩蕩；某些商店則是店員比顧客還多；彭博新聞甚至把黑五描述成「黑色11月」。

有網友27日一早便在推特分享位於明尼蘇達州的全美最大購物中心「美國購物中心」(Mall of America)照片，商場內只有寥寥數人。

由於疫情嚴重，連聯邦疾病防治中心(CDC)都呼籲民眾「黑色星期五」應該上網購物，避免出門消費，若真要到商店買東西則應選擇「路邊取貨」(curbside pickup)，而且最好以開放式的露天購物中心為消費地點。

全球市場調查機構「核心觀察研究」(Coresight Research)創辦人兼執行長黛博拉‧魏斯韋格(Deborah Weinswig)說，消費者適應速度很快。她說，各地購物中心都看不到往年那般的排隊人龍，「我到Bed Bath & Beyond拍了影片，整間店裡完全沒有客人」。

魏斯韋格指出，沃爾瑪(Walmart)店內並沒有擺放過節布置，也沒有播放聖誕音樂，「完全感受不出是『黑色星期五』」。

疫情讓今年的「黑色星期五」促銷日，變成延長為一整個月的促銷期。包括沃爾瑪、目標超商(Target)在等內零售業者，早在10月中旬就推出優惠折扣，與亞馬遜網站(Amazon)的PrimeDay促銷互別苗頭。折扣期間拉長，讓消費者擁有更多彈性，不必搶在「黑色星期五」當天到購物中心搶購。

今年的「黑色星期五」商店為防止新冠病毒傳播，不僅要求購物者戴口罩和保持社交距離，...
今年的「黑色星期五」商店為防止新冠病毒傳播，不僅要求購物者戴口罩和保持社交距離，還要求店員確保未染疫才能上崗。圖為肯塔基州一家商店為雇員量體溫。(Getty Images)
受新冠疫情影響，今年的「黑色星期五」購物大轉型，民眾紛改為網上採購，使得網售51...
受新冠疫情影響，今年的「黑色星期五」購物大轉型，民眾紛改為網上採購，使得網售51億破紀錄。圖為賓州一消費者將一台電視搬上車。(美聯社)

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