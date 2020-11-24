密州選委會認證白登當選 宣告川普驗票訴訟「無效」

密西根州選務官員23日投票通過認證總統選舉計票結果，民主黨籍的白登當選，在該州領先川普15.4萬票。圖為駕駛人在車上要求認證選舉結果。(路透)

密西根州計票委員會23日投票 認證密州選舉結果，正式認證民主黨的白登當選並取得該州16張選舉人票，也等於宣告川普 總統力圖推翻選舉結果的驗票訴訟「無效」；威斯康辛州驗票23日進入第四天，但計票結果改變不大，白登仍領先；喬治亞州選務官員24日起驗票，12月2日前須完成。

密州計票委員會由兩位共和黨籍兩位民主黨人組成，其中共和黨的范·蘭格維爾德(Aaron Van Langevelde)倒戈與民主黨同一陣線，確認選舉結果。

密州驗票在川普宣稱選舉舞弊，試圖在搖擺州翻盤的努力中，成為各界關注焦點。

賓州最高法院23日駁回川普陣營試圖阻止計算部分缺席投票的訴訟，為費城等各州排除障礙。

白登在威州贏得約2萬600票，川普付費檢驗密爾瓦基(Milwaukee)與丹恩(Dane)兩郡的選票。

川普的律師反對檢驗部分選民標示「無限期保密」的缺席投票，這類選票的認證信封有兩種墨色，顯示選務人員可能協助完成投票，不符合當局要求的紙本紀錄；所有選票都會在驗票過程中重新計算，但部分票可能成為川普訴訟挑戰的對象。

喬州 州務卿宣布，選務官員24日上午9時起驗票，必須在12月2日午夜前完成。

白登在喬州的500多萬選民投票中，贏過川普1萬2670票，但選務官員不預期驗票會改變選舉結果。

川普陣營要求喬州驗票時也要重新確認選民的簽名以清查是否存在舞弊，喬州投票系統經理斯特林(Gabriel Sterling)對此表示，這種驗票方式在技術上可行，但缺乏明確違法的證據，除非法院下令。

斯特林說：「我們不能根據籠統的『我們不滿意選舉結果』而啟動調查，若有人提出明確證據，那我們會查。」