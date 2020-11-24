疫情升溫 再掀餐巾紙、消毒紙巾搶購潮

美國印第安納州的克羅格超巾裡，消費者再次搶購紙巾，商店掛出「限制購買數量」的說明。(美聯社)

隨著氣候入秋，新冠肺炎疫情再度惡化，民眾擔憂恐怕面臨二度封閉，加上連續假期為因應民眾送禮的需求，不僅民生物資如餐巾紙和消毒紙巾掀起搶購潮，甚至連紅酒都銷售一空；所幸有了前車之鑑，業者們表示將會盡可能使供應鏈保持運作，即使連假期期間也會滿足消費者需求。

最近公衛官員不斷提醒民眾，佳節群聚恐怕引發下一波確診浪潮；近日加州和俄亥俄州 也下令，晚間10時後開始實施宵禁；新墨西哥州 更在上周開始要求民眾實施居家避疫，且非必要性商店將暫停營業至30日，種種跡象讓民眾為再度封城感到堪憂。

國內購物中心配合當地政府的規定實施防疫管制措施，有些甚至被迫歇業；儘管目前失業人口居高不下，經濟持續低迷，不過消費景氣似乎逐漸回升，自佳節期間零售業 者陸續推出促銷活動，民眾消費力更是不容小覷，業者表示「他們害怕會再次封鎖」。

另外，連鎖零售業巨頭如克羅格超市(Kroger)和目標百貨(Target)等，針對高需求商品如消毒紙巾等祭出購買數量的限制；此舉雖然引起部分消費者恐慌，但零售及供應鏈專家認為，像春天那時的搶購狂潮和缺貨現象將不復返。

消費者品牌協會(CBA)主席弗里曼(Geoff Freeman)表示：「我不能保證完全沒問題，但我敢說和3、4月時相比，我們的狀況已經大不相同，大家都學到教訓了。」

連鎖零售業者認為，當初對許多高需求商品太晚限制採購數量才導致缺貨，這次他們將避免重蹈覆轍；業者們表示，過去幾個月他們不斷簡化供應鏈、架設更多貨架、安排充足的人力等等，都是為了應付搶購風潮再現，不過他們也不排除物價上升或暫時性斷貨的可能性。

零售業者最近除了拓展經銷據點，也積極配合消費者行為的轉變，採用許多新型科技的模式，試圖提高物流運作的效率；加上線上購物頻率的提升，衝擊實體店面銷售，迫使業者必須進行調整。