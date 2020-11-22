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推特總統官方帳號 明年1/20轉移給白登

記者胡玉立／綜合報導
推特的@POTUS(總統專用)帳號。(推特截圖)
推特的@POTUS(總統專用)帳號。(推特截圖)

社群媒體平台推特(Twitter)公司證實，不論川普總統是否承認敗選，推特的@POTUS(總統專用)帳號都會在明年1月20日總統宣誓就職當天，自動移交給總統當選人白登；其他包括@whitehouse、@VP(副總統專用)、@FLOTUS(第一夫人專用)等白宮官方帳號，將一併移交。

推特公司發言人帕西里奧(Nick Pacilio)20日聲明表示，「推特正積極準備在2021年1月20日完成白宮機構推特帳戶移交。如同我們在2017年總統過渡階段所做的那樣，我們正與美國國家檔案局進行密切協商。」

推特表示，移交並不需要離任的川普團隊和新任的白登團隊之間共享任何信息。帳戶現有所有推文都將存檔。推特將在1月20日就職日當天將相關帳號重置為零條推文，然後移交給白登的白宮。

推特對川普治下的美國政治扮演關鍵角色，影響力深遠；但川普在總統任內的大部分推文，都是使用他的個人推特帳戶@realDonaldTrump，川普恢復平民身分後，仍將繼續控制該帳號。

但在白登宣誓就職那一刻起，川普的個人推特帳戶將失去推特「世界領袖」政策賦予的特別保護；該政策允許世界領袖違反規定的推文，仍能在附帶警告標籤情況下持續顯示。

推特表示，其公司代表未來幾個月將與正副總統當選人白登和賀錦麗的過渡團隊官員會面，討論新政府如何使用推特等細節。

在2016年大選日之前，歐巴馬白宮曾發布計畫，將其數位資產轉移給下任美國總統。前總統歐巴馬2017年離開白宮時，歐巴馬白宮推特帳號已轉成國家檔案局管理的存檔帳號；歐巴馬在@POTUS的推文均存在@ POTUS44之下，該帳號已被封鎖。

到目前為止，川普白宮一直拒絕就總統過渡細節公開討論，也不願談論政府推特帳戶等數位資產未來的情況。

推特 白宮 川普

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