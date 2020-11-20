白登抗疫以身作則 感恩節與妻、2客人共度

白登與妻子過去40年都會和家族成員共度感恩節，但今年只會與三人共度，展現為防疫以身作則的態度。圖為白登11月7日發表勝選感言後，與家人站在台上歡呼。(美聯社)

民主黨總統當選人白登 (Joe Biden)今年感恩節只會和另三人共度，其中包括妻子吉兒‧白登(Jill Biden)，展現為防疫 以身作則的態度，並未透露兩名客人的身分。

公衛專家們建議，今年假期盡可能不要舉辦大型聚會，或是以遠端視訊的模式相聚慶祝；白登說：「這對我們家族可能會是個大問題，我們家的人太多了，而且我們做任何事都聚在一起；但這次只會有我們四個人，因為那些長期在外的人，你沒辦法跟他們相聚。」

新冠病毒席捲至今已造成美國 逾25萬人死亡，因此抗疫也成為白登明年上任最重要的任務：「人民正面對許多困難的抉擇，我們必須給他們希望，而我相信我們依舊可以保持樂觀；如果我們加緊腳步就愈有機會成功，希望的明燈正照亮我們的未來。」

隨然白登未說明另外兩名可能一起度過感恩節的人身分為何，但據推測很有可能會是他的兩名子女杭特(Hunter Biden)和艾許莉(Ashley Biden)，不過兩人都已成婚且另有家庭，因此另外的可能就是白登的其他兄弟姊妹或子孫們。

過去40年來，白登與妻子都會和龐大的家族成員在麻州那提克島(Nantucket)共度感恩節假期，並一起享用龍蝦和火雞等傳統的感恩節美食，但今年夫婦倆決定留在德拉瓦州威明頓(Wilmington)的家中度過。

此外，白登也不忘提醒民眾遵守居家防疫的規定，降低今年感恩節聚會的人數，避免增加人群在室內活動的頻率；白登也表示，今年的家族活動他們將與會的人數維持在五至十人之間，「今天早上我和吉兒都在思考這件事，我們決定縮小家族聚會的人數，而且僅限於最近24小時內曾接受過檢測的人。」