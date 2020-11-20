「該封鎖新冠病毒非經濟」 白登視訊10州長：不會全國封城

總統當選人白登19日在德拉瓦州與10位州長舉行視訊會議，表示不會因為病毒蔓延再度全國性封城。(路透)

總統當選人白登 19日在德拉瓦州與十位州長舉行視訊會議；白登說，要做各州州長在白宮的抗疫夥伴，且「該被封鎖的是病毒不是經濟」，不會因為病毒蔓延再度全國性封城。

白登表示，每個地區、每個社區的情況都不相同，他不認為需要全面封城才能阻止病毒蔓延，也許全面封鎖可能適得其反。

白登在會後答覆記者提問時，批評川普 試圖扭轉選舉結果是不負責任，抨擊負責協助政權交接的美國 總務署（GSA）遲不確認他的勝選，讓他的團隊至今無法獲得需要的一切，例如，聯邦政府與製藥公司合作研發疫苗的神速任務（Operation Warp Speed），他卻從未獲得相關訊息。

白登19日與全國州長協會的執行委員會舉行視訊會議，有十位跨黨派州長與會，包括紐約州長葛謨（Andrew Cuomo，民主黨）、密西根州長惠特默（Gretchen Whitmer，民主黨）、馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan，共和黨）、阿肯色州長哈欽森（Asa Hutchinson，共和黨）與麻州州長貝克（Charlie Baker，共和黨）等人，白登在會中告訴州長們，他就任總統後，將會是州長們在白宮的抗疫夥伴。

副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）會後發表談話表示，白登上台後承諾為每一個人提供免費的病毒檢測與疫苗，確保各州都有足夠資源抵抗病毒。

被問到美國總統川普還在為逆轉選舉結果奮戰，遲未展開政權交接工作，白登表示，「川普是美國史上最不負責任的總統」，「很難理解此人（指川普）的想法。」

白登表示，美國人民正在目睹令人難以置信的不負責任行為，且美國正向世界其他國家發送有關民主運作的破壞性訊息。

就在白登發表談話後不久，喬治亞州手動計票結果出爐，再次確認白登以些微差距在喬治亞州擊敗川普，兩人票數相差1萬2284票，美國媒體再次推測白登拿下喬治亞州的選舉人票。

白登也在記者會上提到，已決定財政部長人選，他將在感恩節前後正式公布；而他相信，民主黨內的進步派到溫和派都能接受這個人選。

紐時報導，白登的財長口袋名單均出身聯準會，包括聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）、Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）、和前Fed副主席佛格森（Roger Ferguson）；紐時提到，美國財長231年來都是白人男性出任，目前曝光的可能人選都是女性，這項人事任命可能寫下另一項新紀錄。