白登內閣 葉倫為財長人選 佛洛諾伊有望成首位女防長

總統當選人白登(左)14日在德拉瓦州騎單車時向記者透露，將很快公布內閣名單。(Getty Images)

民主黨總統當選人白登 和準第一夫人吉兒‧白登(Jill Biden)14日在德拉瓦州騎單車運動，更親切向媒體打招呼；白登團隊即將確定內閣人選，將有多名女性在保障閣員名單上。

前聯準會 (Fed)主席珍妮‧葉倫(Janet Yellen)加入競爭財政部長的行列；在歐巴馬政府擔任國防部 政策次長的佛洛諾伊(Michèle Flournoy)有可能打破性別壁壘，成為第一位女性國防部長。

白登交接團隊將在德拉瓦州商討組閣事宜，雖然川普總統還未公開承認敗選，不過白登身旁已有特勤局探員戒備。

消息人士指出，前聯準會主席葉倫目前為財政部長人選之一，從她取消演講行程就可窺見端倪。白登承諾內閣官員將具備多元背景，讓外界臆測可能出現首位非裔或女性財政部長。其他人選還有聯準會理事布蘭納德(Lael Brainard)和前聯準會副主席佛格森(Roger Ferguson)。白登本周日前，已和高階顧問討論內閣人選；而自從接受民主黨提名以來，葉倫就與他有合作關係，與多位經濟學者合作，為白登報告美國經濟情勢。

葉倫曾被前總統歐巴馬指派為聯準會首位女性主席，隨後由川普總統指派的鮑爾(Jerome Powell)接任；她也曾任職摩根大通等知名投資銀行，目前為布魯金斯研究院(Brookings Institution)的特聘研究員。

葉倫對於以經濟政策改善氣候變遷的立場堅定，贊成徵收碳排放稅，有望獲得民主黨進步派的支持。她兩年前曾公開表示：「以經濟學者的觀點，改善氣候變遷最有效的方式，就是課徵碳排稅，抑制二氧化碳排放。我相信這是正確的解決之道，實際且可行。」

現年59歲的佛洛諾伊則是備受推崇的國防政策專家，曾擔任國防部次長；她最近曾強調，為與中國抗衡，美國有必要加大新興科技投資。

她的支持者指出，佛洛諾伊經驗豐富、行事穩健，可領導國防部這個最龐大的聯邦機構，從川普政府的動盪混亂中恢復過來。