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290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

選後大和解！餐廳老闆挺白登 免費套餐請川粉

記者顏伶如／綜合報導

在肯塔基州經營兩家餐廳的金恩(Troy King)，在今年總統大選支持民主黨候選人白登，選後為了促進選民大和解，推出免費招待川粉享用漢堡、薯條及飲料套餐的活動，唯一條件是川粉必須帶來一項川普競選物品做為交換，例如競選標語T恤、帽子或旗幟；不過，活動推出迄今，沒有川普支持者上門。

金恩與妻子薩琳娜‧強生(Selena Johnson)在路易維爾經營波洛美食炸雞店與六叉漢堡店(Six Forks Burger Company)；夫妻兩人公開支持白登。

今日美國報報導，金恩指出，開票結果顯示白登取得足夠選舉人票後，覺得應該盡一己之力來團結美國人；他說：「白登當選，如果我們仍然不團結，狀況不會改變的。」

金恩透過餐廳的臉書專頁宣布，將招待川粉免費享用美食，交換條件是川普支持者必須攜帶一件川普競選商品做為交換。他表示，這項活動可能引起側目，不過出發點純粹是希望向川粉遞出橄欖枝，也交待員工不可以讓川普支持者難堪。

不過，金恩卻因此遭到恐嚇，警告他如果不取消臉書招待用餐的發文，就會遭不測。

報導指出，截至9日，金恩仍然等不到川普支持者上門；強生則說，真心期盼有川粉上門，她與丈夫非常願意坐下來與他們對話。

她說：「我覺得，整個國家嚴重分歧。無論如何，所有人都希望國家能擁有最好的。」

至於如果收到川粉交出川普商品將如何處理，金恩則說還沒有決定。有網友在金恩的臉書發文提議「燒毀」，但他不同意。

他表示，招待用餐是希望透過有趣的活動，讓大家放鬆心情，不要針鋒相對，畢竟已經緊繃很久了。

川普 白登 臉書

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