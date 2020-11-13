「敢忘金鵝…」川普將闢新聞台 摧毀福斯

川普總統非常不滿意「舊愛」福斯新聞網，在推特上連發十餘則貼文，直指「福斯新聞網已遺忘誰才是讓他們致富的『金鵝』(Golden Goose)」。(截自推特)

經過上周大選激烈的開票 ，川普 總統累積許多對保守派媒體福斯新聞網(Fox News)的不滿，12日不僅在推特(Twitter)上連發十餘則貼文，直指「福斯新聞網已經遺忘誰才是讓他們致富的『金鵝』(Golden Goose)」，甚至傳出他卸任後將重回媒體，對「福斯」發動復仇戰。

川普在推特上寫道：「福斯新聞的日間收視已經下滑地慘不忍睹，周末還更糟，我很難過看到這樣的情形發生，但他們已經忘記是誰讓他們成功，他們已忘了金鵝的存在；今年選舉和2016年最大的不同，就是福斯新聞的立場。」

Axios新聞網站報導，消息人士透露，川普總統對於福斯新聞網大選日之夜搶先公布民主黨候選人白登在亞利桑納州 取得勝利，迄今感到憤憤不平，打算創立屬於自己的數位新聞王國，專門攻擊原本關係友好且互動頻繁的新聞頻道。一名知情人士說，川普接下來將透過個人數位平台「花很多時間抨擊福斯新聞網」。

報導指出，川普已對親信及友人表示，打算成立一家數位媒體公司，為己發聲跟福斯新聞網算帳。川普在選前已流露對福斯新聞網似乎愈來愈偏向民主黨感到不滿，而大選日之夜福斯新聞網率先預測白登拿下亞利桑納州，令川普大為光火，儼然成問壓垮駱駝的最後一根稻草，也讓川普更有理由展開回擊。

熟悉內情的消息人士說：「毫無疑問的，他打算摧毀福斯。」

雖然之前傳出川普可能成立新聞頻道，但知情人士分析，透過有線電視台發布新聞的管道成本昂貴，而且較為費時，川普目前考慮的方式是數位媒體平台，可以在網路直播，不但開銷低廉許多，還可以迅速開張。

報導指出，川普的數位新聞平台將對觀眾收取月費。川普支持者中，目前許多也是福斯新聞網的收視群，川普希望把福斯觀眾拉走。

對於創立個人品牌的數位新聞王國，川普目前擁有的優勢包括了競選團隊原本就有大量支持者的電郵地址、手機號碼等聯絡方式，可以在短時間內發出大量的即時通知。

Axios新聞分析，川普選舉團隊的支持者名單資料庫，堪稱當今政治圈「最有價值的資產」，因為裡面有著大量的手機號碼，可以對支持者傳送簡訊。

消息人士透露，福斯新聞網大選日之夜的開票報導，讓川普找到集中火力發動抨擊的著力點，川普將透過個人新聞平台「花很多時間抨擊福斯新聞網」。