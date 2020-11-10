華郵：川普主義餘火燒 仍會影響共和黨

川普的個人魅力與其政治風格依舊是共和黨核心。(美聯社)

「川普 主義」(Trumpism)政治運動2016年主導共和黨 ，激起白人不滿美國 人口結構的變化，並強力反對自由派菁英和全球化；數百萬人支持「川普主義」，但背後主要環繞於川普總統一人的想法；隨著川普敗選，華盛頓郵報指出，這波運動可望面臨動盪與政治真空。

川普前競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)表示：「川普仍舊受到數千萬名美國人喜愛，短時間內這點不會改變。基本上他可以為所欲為，包括再次參選。」

目前不曉得川普拒絕承認敗選的原因為何，川普顧問預期，川普可能舉行類似造勢的活動，來質疑選舉結果並召集選民。

川普幕僚與批評者8日指出，無論川普的政治生涯如何落幕，放在他身上的焦點將褪去；共和黨人必須適應白登政府的新現實，並在2024年選舉前調整方向。

在逾7000萬名美國人支持川普連任後，共和黨領袖認為，川普將持續發揮其影響力，尤其是目前無與之風格類似的人出其左右。

許多共和黨領袖不將共和黨失敗一事怪罪給川普，或者不會公開譴責；實際上，部分共和黨領袖認為，川普的政治運動振奮共和黨，並在本次選舉擴大眾院席次。由此可見，川普的個人魅力與其政治風格依舊是共和黨核心。

在參院，許多有雄心壯志的共和黨人支持川普的民粹主義，許多黨內新星也視川普為楷模。

常批評川普的前亞利桑納州聯邦參議員佛萊克(Jeff Flake)表示，國會共和黨人恐懼川普與其基層，他們知道川普可以踢掉任何一個人；「其中有大量恐懼，而非出於愛戴。」

不管川普提出的選舉訴訟結果為何，川普幕僚認為，川普勢必仍會持續帶領川普主義運動與共和黨。川普策士史密特(Steve Schmidt)表示：「川普敗選，但川普主義可沒輸。」

然而部分共和黨人認為，選舉結果是共和黨的成敗，而非川普的政治品牌；共和黨民調專家朗特茲(Frank Luntz)指出，川普主義圍繞一個人而非某個觀念，川普卸任後將更難維持；而且過去強調正面情緒政治運動往往才能走得更長久。