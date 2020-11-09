致眾院選敗？歐凱秀：指控不負責任

被指要為此次國會選舉失利負責，民主黨國會議員歐凱秀出面反駁。(美聯社)

隨著總統人選勝出，大選也逐漸落幕；然而，民主黨 在聯邦參、眾兩院的選情卻不如預期，尤其在具有優勢的眾院席次上讓共和黨多得八席，引發黨內鬥爭；部分黨內領袖及溫和派人士將原因怪罪於進步派聯邦眾議員歐凱秀 -柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)，並大力譴責進步派的左傾路線；歐凱秀事後回覆，稱所有對她的指控是「不負責任」的行為，甚至透露有意退出政壇。

儘管目前共和黨在眾院仍為少數黨，但與兩年前相比，兩黨之間的差距縮小有相當的幅度，成為參院多數黨的希望更是頻頻受挫，進步派代表歐凱秀因此成為黨內眾矢之的；據稱，民主黨籍聯邦眾議員阿碧蓋爾‧史班柏格(Abigail Spanberger)選後與同僚的私下對話內容中透露，任何人都不該再提「削減警局預算」(defund the police)的口號。

對此，歐凱秀8日接受有線電視新聞網(CNN)新聞談話節目「國情咨文」(State of the Union)的訪問時表示：「當開票還未滿48小時，我們的選情開始陷入膠著，但當時結果也還未定；在那時指責任何人都是一種分化黨的行為，而且不負責任；這種艱困的時刻在任何人身上潑汽油，都是非常不負責任的。」

民主黨籍聯邦參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)則在哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)中受訪時，歸咎民主黨在該州敗選的原因是「沒有傳遞正面的訊息」，並認為選民從2016年的「憤怒」，到2020年卻轉變成「畏懼」。

歐凱秀透露，民主黨進步派與建制派的眾議員們鬥爭愈發激烈，曾讓她懷疑是否要競選連任；日前紐約時報(NYT)訪問歐凱秀時，提及若白登(Joe Biden)當選總統後逐漸加深對進步派的敵意，她甚至表示可能退出政壇，她說道：「我真的不知道，我甚至不知道我會不會留在政治圈；但說真的，在我任期的前六個月時，我也沒想到我今年會競選連任。」