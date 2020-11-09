白登勝選…「全歐洲如釋重負」

各國媒體關注美國總統大選。圖為巴黎報攤各報都在頭版顯著報導白登當選美國總統。(美聯社)

國際媒體7、8兩日大幅報導白登 當選下一位美國 總統消息，標題林林總總，有的對緊張選舉終於出結果「如釋重負」，有的告誡白登未來挑戰艱鉅，面臨「不可能的任務」；英國廣播公司(BBC)則寫道，川普 雖成為少數只做一屆的總統，但「川普主義將維繫下去」。

周日泰晤士報：瞌睡喬喚醒美國

財經頻道CNBC於8日報導，英國「周日泰晤士報」(Sunday Times)標題寫道，「瞌睡喬喚醒美國」，譏刺川普總統蔑視77歲白登的用語。泰晤士報另在專欄寫說，川普喜怒無常、分裂國家的作風將影響美國幾十年。

法國「世界報」(Le Monde)標題說，「美國2020大選：白登勝出讓全歐如釋重負」；該報網站主頁另特寫川普陣營的失落，「由不敢置信、受挫到求戰都有」。

明鏡周刊：白登面臨幾乎不可能的任務

德國「明鏡周刊」(Der Spiegel)立即點出白登執政後面臨的艱困挑戰，該刊物在頭版頭標題寫著，「白登面臨幾乎不可能的任務」，另描述民主黨的勝利有如「漣漪，未掀起巨浪」。

瑞典最大報「每日新聞」(Dagens Nyheter)的社論標題指出，「勝利既甘又苦—白登要救治美國很費勁」，另「有鑒於這個3億3000萬人口的大國如此分裂」，白登矢言要讓美國回歸常態是「不可能的任務」。

義大利共和報：白登贏回全世界的尊敬

義大利「共和報」(La Republicca)的名家專欄點出，白登的挑戰在團結全國，另贏回全世界的尊敬。

在亞洲，印度「經濟時報」(Economic Times)網站置頂文寫著，白登為民主體制打贏一場戰役，但戰爭自此更加熾烈。其他印度報紙則刊出文章，頌揚副總統當選人賀錦麗有印度血統。

中國紙媒「中國日報」的新聞標題很簡單，「白登宣布當選 挑戰方殷」。北京對選舉這個話題相當沉默，其他國營媒體如中央電視台等，都把焦點放在計票曠日費時而衍生亂象，另川普與白登支持者之間勢不兩立。

香港「南華早報」寫道，亞洲領袖由白登瞧見希望，認為能回返多邊主義。川普發動貿易戰，美、中緊張為幾十年來最高，專家並不認為白登會「善待」中國，反而會加強與亞洲盟邦關係，遏制中共政權。「日本時報」則強調，川普總統的遺緒會徘徊不散，「川普輸了，川普主義倒沒有」。