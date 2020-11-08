我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

白登移民政策 承諾為1100萬無證客鋪路

編譯陳韻涵／綜合報導
白登上任後，將用行政命令阻止川普在美墨邊境築牆的計畫，並廢除綠卡申請的財富條件。圖為舊金山多名亞裔在汽車裡觀看最後一場總統辯論。(美聯社)
白登上任後，將用行政命令阻止川普在美墨邊境築牆的計畫，並廢除綠卡申請的財富條件。圖為舊金山多名亞裔在汽車裡觀看最後一場總統辯論。(美聯社)

川普總統就任之初，利用行政職權改革美國移民政策的每一個面向，總統當選人白登上任後，預料也會「以其人之道，還治其人之身」，恢復川普廢除、但早已存在數十年的部分移民政策。

白登曾表示，將為1100萬名沒有綠卡的移民成為美國人鋪路，若民主黨掌控參院，這項計畫會更容易成真。

白登曾在接受「全國非裔新聞從業員協會」(National Association of Black Journalists)和「全國西語裔新聞從業員協會」(National Association of Hispanic Journalists)訪問時說，他也會阻止川普在美墨邊境築牆的計畫。

2020美國大選開票結果 不斷更新

此外，他會終結川普對13個穆斯林為主及非洲國家的旅行禁令，並廢除綠卡申請的財富條件，恢復每年接受12萬5000名難民申請；美國當前受理難民的人數為新低的1萬8000人，許多申請庇護者必須在墨西哥境內等待移民聽證。

白登競選之初飽受西語裔批評，太接近歐巴馬政府的移民政策，歐巴馬政府每年遣返的移民比川普政府還要多。

白登打算建立300億元投資基金，援助少數族群商家。圖為他參觀一家工廠。(路透)
白登打算建立300億元投資基金，援助少數族群商家。圖為他參觀一家工廠。(路透)

歐巴馬也曾利用行政命令改變移民方針，最著名的就是保護年輕移民的「夢想生」(dreamer)政策。

白登競選期間，改變他對移民的看法，並接納聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)和華倫(Elizabeth Warren，麻州)提議的自由派政策改變，如就任100天內暫停遣返無證移民；白登也允諾，不會關押尋求庇護的難民家庭。

「下任民主黨政府必須了解，解除傷害並不夠，必須更積極地利用每樣工具，重新思考如何精進這個體制。」協助有色人種投票的「社區改變」(Community Change)共同主席普雷利(Lorella Praeli)說：「我們預期仍會聚焦移民，但是從另一個方向來做。」

移民 白登 川普

上一則

白登的政策 承諾所有國人可保公共醫療險

下一則

就是看不慣霸凌！首位第二先生任德龍 優先著手司法議題

延伸閱讀

川普可望把亞洲放進政策核心 拒讓盟國焦慮

川普可望把亞洲放進政策核心 拒讓盟國焦慮
川普支持者對大選存疑 有人打算搬離美國

川普支持者對大選存疑 有人打算搬離美國
舊金山大學教授：白登上任挑戰多 得傾聽川普支持者聲音

舊金山大學教授：白登上任挑戰多 得傾聽川普支持者聲音
魏碧洲／川普連任失利 他真的敗了嗎 ?

魏碧洲／川普連任失利 他真的敗了嗎 ?

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
白登與妻子吉兒3日在德拉瓦州發表演說。（歐新社）

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

2020-11-04 10:07

1張圖看疫情：全美確診986萬例 加州逼近97萬

2020-11-08 03:00
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…

白登為何能在喬州翻轉? 因為有她…
傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮

傳出敗選消息後 川普自高球場返回白宮
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言