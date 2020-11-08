白登移民政策 承諾為1100萬無證客鋪路

白登上任後，將用行政命令阻止川普在美墨邊境築牆的計畫，並廢除綠卡申請的財富條件。圖為舊金山多名亞裔在汽車裡觀看最後一場總統辯論。(美聯社)

川普 總統就任之初，利用行政職權改革美國移民 政策的每一個面向，總統當選人白登 上任後，預料也會「以其人之道，還治其人之身」，恢復川普廢除、但早已存在數十年的部分移民政策。

白登曾表示，將為1100萬名沒有綠卡的移民成為美國人鋪路，若民主黨掌控參院，這項計畫會更容易成真。

白登曾在接受「全國非裔新聞從業員協會」(National Association of Black Journalists)和「全國西語裔新聞從業員協會」(National Association of Hispanic Journalists)訪問時說，他也會阻止川普在美墨邊境築牆的計畫。

此外，他會終結川普對13個穆斯林為主及非洲國家的旅行禁令，並廢除綠卡申請的財富條件，恢復每年接受12萬5000名難民申請；美國當前受理難民的人數為新低的1萬8000人，許多申請庇護者必須在墨西哥境內等待移民聽證。

白登競選之初飽受西語裔批評，太接近歐巴馬政府的移民政策，歐巴馬政府每年遣返的移民比川普政府還要多。

白登打算建立300億元投資基金，援助少數族群商家。圖為他參觀一家工廠。(路透)

歐巴馬也曾利用行政命令改變移民方針，最著名的就是保護年輕移民的「夢想生」(dreamer)政策。

白登競選期間，改變他對移民的看法，並接納聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)和華倫(Elizabeth Warren，麻州)提議的自由派政策改變，如就任100天內暫停遣返無證移民；白登也允諾，不會關押尋求庇護的難民家庭。

「下任民主黨政府必須了解，解除傷害並不夠，必須更積極地利用每樣工具，重新思考如何精進這個體制。」協助有色人種投票的「社區改變」(Community Change)共同主席普雷利(Lorella Praeli)說：「我們預期仍會聚焦移民，但是從另一個方向來做。」