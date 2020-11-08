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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

資深共和黨員李忠剛：藍領困境不解決 川式領袖有市場

記者羅曉媛／華盛頓報導
李忠剛在大選前的一場全國巡迴造勢活動上。（本報檔案照）
李忠剛在大選前的一場全國巡迴造勢活動上。（本報檔案照）

白登終於當選下任美國總統，曾任2016年川普競選團隊亞太裔顧問的資深共和黨員李忠剛表示，這是對華人最理想的結果，白宮回歸包容、理性，有利於團結民眾；同時國會參院最好維持共和黨多數，幫助民主黨理性派遏制民主黨極端派，避免一黨獨大。

不同於早先民調預測的白登大勝，川普在開票初期曾一度被看好。李忠剛指出，白人川粉因長期感到被拋棄，終於找到在乎自己的「上層人物」，因此有了歸屬感；而華人川粉的認同感則更深，例如有些人來美之後，在工作、生活、子女教育等方面遭受不公待遇，此時若有強有力的人物告訴他「你就是被欺負了，會幫你解決問題」，很容易產生歸屬感。

「美國的分裂不是川普造成的，很早就有，但政治領袖會把它誇大，把人的黑暗面公開化、合理化。」李忠剛說，川普即使輸了也不會銷聲匿跡，他的存在會繼續加劇國家的分裂，這只能慢慢去解決，尤其藍領白人，曾經很驕傲的一批人，受到全球化和自動化的擠壓，經濟實力和價值減少，心理落差很大。

2020美國大選開票結果 不斷更新

「川普的解決辦法就是承諾他們，但這些工作真的能回來嗎？其實川普並沒有解決他們的問題。」李忠剛說，只要這樣的問題存在，川普這樣的政治人物就一直有市場。希望美國不會步二戰納粹的後塵，華人此時更應警惕、有危機感，壯大政治力量，才能保護自己 。

李忠剛說，華人川粉的教育程度比較高，參政熱情值得肯定，但也應注意，缺乏理性的政治追隨很危險，因為未必符合國家利益或華人的利益；他呼籲華人保持理性，否則容易成為政治人物的獵物。

李忠剛說，美國從未有過如此極端的現象，總統可以直呼讓驕傲男孩待命，「過去不讓婦女、非裔投票，不算極端，因為這有歷史的發展過程，但現在是極端變成主流，這是歷史的倒車」。

川普 華人 美國

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