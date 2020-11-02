川普陣營：南部陽光帶仍支持共和黨 投票日支持者會站出來

川普競選團隊緊急動員陽光帶州的票源，圖為川普在佛州的支持者。(美聯社)

儘管民調顯示多達12州選戰激烈，川普 總統支持度落後，但川普競選團隊資深顧問米勒(Jason Miller)1日仍對總統大選的選情表示樂觀，預估川普賴以取勝才能連任的南部多個決戰州，仍將全部支持共和黨 。

米勒在美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目上說：「我們的感覺非常好；我們認為川普將持續掌握先前贏得的陽光帶所有州」；他指的主要是亞利桑納州、佛羅里達州、喬治亞州與北卡羅來納州，總共代表71張選舉人票。

米勒還對主持人史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)說，民主黨總統候選人白登(Joe Biden)必須贏得另外四個競爭激烈的州，即密西根州、明尼蘇達州、賓州和威斯康辛州，再加上其他許多被視為安全的州，才能阻止川普取得決勝的270張選舉人票。

美國廣播公司新聞網(ABC News)的合作民調追蹤機構FiveThirtyEight的民調平均數字顯示，白登在亞利桑納州、佛州、喬州、北卡州以及賓州均取得領先，也在密西根州和威斯康辛州保持近九個百分點的優勢。

但共和黨全國委員會(RNC)主席隆娜·麥丹尼爾(Ronna McDaniel)1日說，投票 日當天支持共和黨的選民將大增，鞏固川普順利連任的領先優勢。

麥丹尼爾1日在「面對國家」(Face The Nation)節目上受訪時說，新冠病毒疫情讓許多民主黨選民改用郵寄選票，而共和黨選民則打算於投票日當天親自投票，她預估這樣能讓川普與白登的差距縮小，最終讓川普取勝。

麥丹尼爾說：「差距將以投票日當天的投票率為基礎，而共和黨選民投票率將在投票日當天大增；我們會發生這樣的情形，而那就是我們取勝的原因。」

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)「戰場分析追蹤」(Battleground Tracker)最新分析顯示，白登在決戰州表示會提早投票的選民中大幅領先，而川普則在打算於投票日當天投票的選民中領先。