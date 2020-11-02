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憂選後暴動 各州國民兵提前部署因應

編譯林梅婕／綜合1日電
各州政府擔憂選後發生暴動，除了加強警力安排，國民兵組織還成立新的單位準備因應。圖為在費城街頭巡邏的國民兵。(美聯社)
各州政府擔憂選後發生暴動，除了加強警力安排，國民兵組織還成立新的單位準備因應。圖為在費城街頭巡邏的國民兵。(美聯社)

總統大選進入倒數24小時，各州政府擔憂選後發生暴動，除了加強警力的安排，國民兵組織還成立新的單位；據一名匿名的國民兵士兵透露，由於情勢敏感，新單位的任務內容將會對國民兵的職責有更鉅細靡遺的表述，卻也顯示自川普總統表態可能不會進行和平交接的訊息後，國民兵所陷入的困境。

新單位「國民兵地區響應單位」(National Guard Regional Response Unit)將提供州政府額外兵力，加強堤防地方區域可能發生的暴動事件；該單位總共有600名成員，分布在阿拉巴馬州到亞利桑納州一帶。

一般情況下國民兵聽命於州政府，大多任務是維護示威活動的秩序，今年也配合部分地方政府執行宵禁；川普6月曾為了控制種族抗議行動，除下令聯邦政府及地方單位配合執法，也要求將在華盛頓特區部署國民兵。

雖然國民兵長期以「公民士兵」自居，但在抗議示威活動發生時卻經常與人民對峙；今年6月在華盛頓特區出現兩架國民兵直升機，試圖鎮壓當時的示威活動，但事後卻有兩名國防官員透露，當時的直升機並未獲得授權進入。

根據媒體「國防一號」(Defense One)的報導，調查發現華盛頓特區國民兵的一名中校溫布萊德(Jeffrey Wingblade)，在未獲得授權的情況下使用帶著紅白十字架的醫療直升機，執行非醫療性任務。

此外，當時還有來自他州國民兵派遣的直升機進入華盛頓特區，與執法單位協助清除在白宮附近的拉法葉廣場(Lafayette Square)示威抗議的群眾，過程中執法人員還對民眾使用胡椒噴霧、盾牌和棍棒等武器。

本周各州國民兵將領與政府進行視訊會議，指派該單位在因應選後暴動事件的任務細節，如防止網路攻擊等；也有官員指出，若選後真的發生暴動，國民兵也不太可能受制於聯邦政府的控制。

國民兵 聯邦政府 川普

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