新冠重症患者 死亡率大幅下降

研究顯示，新冠肺炎患者的死亡率與上半年相比已大幅下降；圖為佛州醫護人員正在為重症患者轉院。(Getty Images)

新冠病毒今年初強襲美國，4月在紐約市造成1萬多人殞命，時至5月初再帶走5萬名養老院耆老；時序入秋，感染人數暴增至超過900萬，死亡率和重症病患比率皆飆高，英國也宣布二度封城；但令人欣慰的是，美英兩國都發現死亡率降低。

科學家好奇，死亡率降低單純是因為病患人口結構的改變，還是療效出現作用。

紐約一處醫院體系3月時有30%的新冠病患逝世，6月降至3%；英國埃克塞特大學醫學院(University of Exeter Medical School)醫學數據獨立研究員丹尼斯(John M. Dennis)說：「3月底，40%的重症病患病歿；時至6月底，存活率逾80%。」

丹尼斯的研究刊載於「危症監護醫學」期刊(Critical Care Medicine)，他說：「死亡率大幅下降。」

隨著老年人躲進室內並採取防疫措施，醫院病患變成年輕人居多，他們較健康且抵抗力強；到了8月底，病患平均年齡不到40歲。

紐約大學 朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)3月到8月之間，分析5000多名院內病患的情況，得出抗疫有所成效的結論。

科學家掌握了病患的年齡、性別、種族、宿疾和新冠肺炎症狀嚴重程度等變因，結果發現死亡率從3月的25.6%降至8月的7.6%。

紐約大學朗格尼醫學科學暨創新中心主任霍威兹(Leora Horwitz)說：「新冠肺炎的死亡率仍高於流感 等呼吸道疾病，我不想假裝天真，但這的確給了我們希望。」

其他醫師也同意，休士頓 衛理公會醫院(Houston Methodist)醫師菲利浦斯(Robert A. Phillips)比較休士頓第一、二波疫情的病人情況說：「死亡率現在較低了。」

休士頓的新冠病人研究結果發表於「美國醫學會雜誌」(JAMA)，儘管死亡率下降，但菲利浦斯強調，「新冠病毒不僅會致死，死亡率還是嚴重流感的十倍以上，且會有長期的併發症影響，流感不至於如此。」

兩項研究的作者和其他公衛專家表示，住院病患病情好轉的要素有很多，包括醫療人員對疾病的了解，綜合使用類固醇和非藥物治療等，都有幫助。