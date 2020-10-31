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美親密盟友加拿大 絕大多數人對川普沒好感

編譯盧炯燊／綜合30日電
川普總統曾指加國總理杜魯多(右)「軟弱」、「不誠實者」，也打擊加國依賴的貿易經濟，使得絕大多數加拿大人對川普沒好感，希望他落選。(美聯社)
川普總統曾指加國總理杜魯多(右)「軟弱」、「不誠實者」，也打擊加國依賴的貿易經濟，使得絕大多數加拿大人對川普沒好感，希望他落選。(美聯社)

美國與加拿大是如兄弟般的親密盟友，但川普出任總統四年來，一直對加拿大頤指氣使，指責加國總理杜魯多是「軟弱」、「不誠實者」，甚至打擊加國依賴的貿易經濟，使得絕大多數人對川普沒好感，希望他在今年大選落敗。

加拿大是世界上最依賴貿易的國家之一，然而川普上台不久即動議廢除「北美自由貿易協定」，對汽車行業徵收25%關稅，對有關行業構成生存威脅。

加國約有75%的產品是出口美國，2019年美加商品和貿易總額估計為7251億元，故保持自由貿易協議至關重要。但「美加墨」三國去年達成新協議，在實施後僅六星期，川普即宣布對加國鋼鋁徵收新關稅。

此外，不少加拿大人抱怨，在不少問題上川普政府並未真正支持加拿大，例如中國為報復華為副董事長孟晚舟事件而扣留兩名加拿大人，川普也只是在口頭上支持而未有實際行動。

丕優研究中心(Pew Research Center)調查顯示，在2016年，即歐巴馬總統任期的最後一年，約三分二加拿大人對美國持正面觀感，但今年這個比率下降到35%，是該中心自20年前開始對加拿大展開調查以來的最低數字；只有20%加拿大人認為川普為世界做了正確的事。

相反地，民主黨總統候選人白登四年前在出席杜魯多的國宴上，曾形容加拿大「像一家人」，在意識形態上也與杜魯多的父親、已故前總理老杜魯道(Pierre Trudeau)一致。

分析認為，若白登入主白宮，加美關係應該會和諧一些；杜魯多的前外交政策顧問、現任渥太華大學公共與國際事務研究院教授巴利斯(Roland Paris)說：「這會與過去四年川普治下，與加拿大關稅貿易戰，甚至出言侮辱威脅非常不一樣。」

多倫多大學政治學教授懷斯曼(Nelson Wiseman)表示，政府及絕大多數加拿大人都希望川普敗選。

加拿大 川普 杜魯多

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