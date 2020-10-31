疫情屢創新高！全美單日死亡逾千人 確診破9萬

全美新冠疫情再破紀錄，單日新增確診逾9萬例。圖為洛杉磯一名選民在好萊塢投票時保持社交距離。地上的標誌為音樂劇「漢米爾頓」的標誌。(路透)

路透(Reuters)根據公開資料統計，全美單日最多出現1000個新冠病毒死亡個案；全國第900萬例個案於30日出現，表示全美將近3%人口染疫，大量病患讓醫院快要不堪重負。

華盛頓大學(University of Washington)醫學院的「衛生指標與評估研究所」(IHME)最新更新的模式顯示，10月大多數時間月增幅都超過2萬2000例的死亡個案，下月起恐將開始攀升，並於明年1月達月增逾7萬2000起的新高紀錄，超越今年4月的近6萬1000起。

單日新增確診 12州同創新高紀錄

路透指出，全美單日新增感染個案於29日破紀錄，達至少9萬1248例的破紀錄新高；12州也都打破單日新增個案最高紀錄。

統計指出，新冠肺炎 重症個案也在增加，六州醫院都湧入疫情 爆發以來最多患者；新冠肺炎住院患者人數於10月內增加超過50%，達4萬6000人，為8月中旬以來最多。

29日也是本月第三次單日超過1000人死於新冠病毒，死亡個案增幅還可能繼續擴大。

疫情最嚴重的都是民主、共和兩黨總統候選人競爭最激烈的州，包括密西根州、北卡羅來納州、俄亥俄州 、賓州、與威斯康辛州。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，過去七天內，有六個州傳出每10萬人就有至少50人感染新冠病毒，包括北達科他、南達科他、威斯康辛、蒙大拿、懷俄明及愛達荷州。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至30日，全美新冠病毒確診感染個案超過903萬4000起，死亡個案則是超過22萬9500起。

今年7月，全美新增個案超過7萬7000起，而今夏出現的感染個案數量最高紀錄已在過去一周內被打破；自本月22日以來，全美多日新增超過8萬起個案。

IHME：明年1月死亡恐達51.4萬人

IHME表示，到了明年1月中旬，全美每天恐將有2250人死於新冠病毒，達目前單日死亡人數的三倍。

IHME也在最新的預估中指出：「若各州不以重新頒布防疫指令的方式因應個案的增加，累計死亡個案恐於明年1月中旬達到51萬4000起；18州的醫療體系，尤其是加護病房，預期都將在今年12月與明年1月面臨極大壓力。」

「新冠病毒追蹤計畫」(Covid Tracking Project)統計，截至本月29日，全美住院新冠肺炎患者超過4萬6000人，多達11州本周都有更多患者住院；而七天前，全美住院患者約4萬1000人。