歐洲掀第2波新冠疫情 法國、德國將再全國性封城

法國總統馬克宏宣布，由於第二波疫情發展超出預期，因此全國將於30日凌晨0時正式進入二度封城，將至少持續至12月1日。圖為一輛警車停在凱旋門前控制宵禁秩序。(Getty Images)

歐美新冠肺炎疫情 再起，德國 、法國等歐洲國家28日確診人數攀升，下令再次全國性地封城；而美股28日也因投資人對疫情的憂慮而重挫，道瓊指數下挫將近千點收盤。

過去一周全球新增200萬名新冠肺炎患者，寫下疫情爆發以來最快增幅，其中46%的病患出現在歐洲。歐洲新冠死亡數也較上周攀升35%，法國截至28日，總確診人數已近128萬，排名全球第五，超過3萬5800人死亡。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)28日宣布30日起再度全國性封城，表示國內已「遭受第二波疫情重創」。目前法國國內已有58%的加護病房用於治療新冠肺炎患者，因此許多醫師紛紛呼籲盡速封城。

義大利和德國的單日確診數也都創高，義大利近2萬5000人，德國也有近1萬5000人；德國總理梅克爾(Angela Merkel)宣布酒吧、餐廳和電影院必須暫時停止營業四周，「我們現在必須有所防範，避免再是陷入全國緊急衛生危機。」

瑞士、義大利、保加利亞和希臘等國也關閉夜生活場所，並且實施宵禁和口罩令。馬德里和西班牙其他地區，則禁止了非必要旅行。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示：「我們正陷入第二波疫情，今年的聖誕節將不再如往常。現在我們面對兩個敵人，一個是新冠病毒，另一個是對疫情的疲乏感。」

新冠肺炎在美國已造成超過22萬7600人死亡，近期幾乎每一州疫情皆有升溫的趨勢。疫情熱點威斯康辛州州長艾弗斯(Tony Evers)要求民眾自主居家避疫；伊利諾州州長普立茲克(J.B. Pritzker)本周也宣布禁止堂食，其他州則考慮再次跟進各種限制。

美國近日平均7萬1000人確診，高於兩周前的5萬1000人，除了夏威夷州和德拉瓦州外，48個州染病人數全都上升，死亡人數也在39個州增加，平均從兩周前的單日平均714人攀升至805人。

這波疫情起因研判為忽略社交距離與戴口罩；隨著天氣轉涼使民眾待在室內的時間增加，讓病毒更容易流竄。威斯康辛大學醫院波索夫(Jeff Pothof)急診醫師說：「我們現在已忙到天翻地覆了。」

疫情使美股急速下探，道瓊連四天下跌，28日下挫943點；史坦普500指數跌了191點，約3.5%，為6月以來最大跌幅；那斯達克指數也下滑426點，約3.7%。