社媒限制杭特新聞／推特執行長多西放任式管理 面臨最大考驗
兩周前，推特(Twitter Inc)執行長兼聯合創始人多西(Jack Dorsey)因該社群平台逕行封鎖紐約郵報有關民主黨總統候選人白登兒子的新聞連結，陷入龐大爭議；多西的管理風格素來是將大部分重大決定交給下屬，他則熱中追尋個人興趣，這種放任式管理風格正面臨重大考驗。
知情人士說，多西其實並未參與封鎖紐約郵報報導的初步討論，但在公眾強烈抗議該報導後，是他上推特發布阻止鏈接共享訊息，但未進一步說明為何該報導「不可接受」。
包括推特員工和他擔任執行長的Square Inc.金融科技公司員工都表示，多西帶領公司一直都是「無為而治」，大部分重大決定下放給下屬，自己則去追求個人激情。
行事神秘、戴著鼻環的多西，2018年曾到緬甸完成十天的靈修，也曾說他每天要洗幾回冰浴。
多西對人、對政治領域與社會議題，都充滿好奇，就連批評人士都認為他很真誠。他與推特上著名的保守派之聲，漫畫「呆伯特」(Dilbert)作者亞當斯(Scott Adams)、以及「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)民權運動人士麥克森(DeRay Mckesson)都建立了私交。
曾被左傾雜誌Mother Jones標記為「推特最惡名昭彰的『右翼巨魔』」、已遭推特永久禁用該平台的強生(Charles C. Johnson)，仍與多西保持密切往來；強生說：「多西是個美好的人，他的工作是不可能的任務：讓人人都開心。」
推特市值380億元，已成為美國人在網上表達自我的核心平台；包括投資者和部分員工表示，多西應該更專心解決推特面臨的主要問題。不過，在多西帶領下，推特和電子支付系統Square Inc.財務業績都很出色。
5月的推特年度股東會議上，曾有投資者質問多西：「推特何時會有全職執行長？」還有人問：「為什麼你認為你是公司的正確領導者？」多西當時答道：「對我來說，這與時間運用無關，而與優先順位的運用有關。」
當前推特須努力解決的問題包括仇恨言論、騷擾、霸凌、假消息及對某些用戶審查的指控，多西也一再承諾要解決這些問題；但現任和前任員工表示，他的行動有如冰河移動般遲緩。推特花了快兩年才終於調整140個字數限制，內部至少開發了數十種作法以擺脫字數限制，卻遲遲等不到多西做決定。
多西的放任管理與臉書(Facebook)執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)的視事風格，對比鮮明。臉書所有產品每日用戶約為18億，推特每日用戶約為1.86億。
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