社媒限制杭特新聞／推特執行長多西放任式管理 面臨最大考驗

推特執行長兼聯合創始人多西的放任式管理風格，正面臨重大考驗。(美聯社)

兩周前，推特 (Twitter Inc)執行長兼聯合創始人多西(Jack Dorsey)因該社群平台逕行封鎖紐約 郵報有關民主黨總統候選人白登兒子的新聞連結，陷入龐大爭議；多西的管理風格素來是將大部分重大決定交給下屬，他則熱中追尋個人興趣，這種放任式管理風格正面臨重大考驗。

知情人士說，多西其實並未參與封鎖紐約郵報報導的初步討論，但在公眾強烈抗議該報導後，是他上推特發布阻止鏈接共享訊息，但未進一步說明為何該報導「不可接受」。

包括推特員工和他擔任執行長的Square Inc.金融科技公司員工都表示，多西帶領公司一直都是「無為而治」，大部分重大決定下放給下屬，自己則去追求個人激情。

行事神秘、戴著鼻環的多西，2018年曾到緬甸完成十天的靈修，也曾說他每天要洗幾回冰浴。

多西對人、對政治領域與社會議題，都充滿好奇，就連批評人士都認為他很真誠。他與推特上著名的保守派之聲，漫畫「呆伯特」(Dilbert)作者亞當斯(Scott Adams)、以及「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)民權運動人士麥克森(DeRay Mckesson)都建立了私交。

曾被左傾雜誌Mother Jones標記為「推特最惡名昭彰的『右翼巨魔』」、已遭推特永久禁用該平台的強生(Charles C. Johnson)，仍與多西保持密切往來；強生說：「多西是個美好的人，他的工作是不可能的任務：讓人人都開心。」

推特市值380億元，已成為美國人在網上表達自我的核心平台；包括投資 者和部分員工表示，多西應該更專心解決推特面臨的主要問題。不過，在多西帶領下，推特和電子支付系統Square Inc.財務業績都很出色。

5月的推特年度股東會議上，曾有投資者質問多西：「推特何時會有全職執行長？」還有人問：「為什麼你認為你是公司的正確領導者？」多西當時答道：「對我來說，這與時間運用無關，而與優先順位的運用有關。」

當前推特須努力解決的問題包括仇恨言論、騷擾、霸凌、假消息及對某些用戶審查的指控，多西也一再承諾要解決這些問題；但現任和前任員工表示，他的行動有如冰河移動般遲緩。推特花了快兩年才終於調整140個字數限制，內部至少開發了數十種作法以擺脫字數限制，卻遲遲等不到多西做決定。

多西的放任管理與臉書(Facebook)執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)的視事風格，對比鮮明。臉書所有產品每日用戶約為18億，推特每日用戶約為1.86億。