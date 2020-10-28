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美日「銳劍」軍演牽制中國 菅義偉上任以來首場

編譯李京倫／綜合報導
駐日美軍指揮官施奈德(右)26日在加賀號上，與日本統合幕僚長山崎幸二(左)碰拳致意，遠方是雷根號航空母艦。(路透)
駐日美軍指揮官施奈德(右)26日在加賀號上，與日本統合幕僚長山崎幸二(左)碰拳致意，遠方是雷根號航空母艦。(路透)

集結數十艘戰艦、數百架軍機和4萬6000名官兵的美日聯合「銳劍」(Keen Sword)演習，26日起在日本本土、沖繩和周邊海域展開，將進行11天。美軍共出動9000人，由「雷根號」航空母艦打擊群領軍，日本準航母「加賀號」也加入。這是日本首相菅義偉9月上任以來美日第一場大型聯合軍演。

駐日美軍指揮官施奈德26日在日本海上自衛隊護衛艦加賀號上，與日本防衛省武官最高領導、統合幕僚長山崎幸二舉行記者會。施奈德說，兩國整合性的部隊運作能力，可運送部隊到釣魚台列嶼(日本稱「尖閣諸島」)防衛。日媒指出，這番發言牽制中國的用意明顯 。

美軍太平洋艦隊新聞稿指出，美國陸軍、海軍、空軍、陸戰隊共出動9000名官兵參與演習，雷根號航母打擊群領軍，搭配上百架飛機，與日本海上自衛隊、加拿大皇家海軍的軍艦共同演習。

日本最大戰艦加賀號剛結束在印度洋與南海的巡航，隨即加入銳劍軍演。路透報導，加賀號最快明年改裝完成之後，能搭載Ｆ-35戰鬥機。

菅義偉曾矢言增強日本軍力，以抗衡在東海有領土紛爭的中國。

美軍網站的照片顯示，十多艘軍艦在海上編隊演練，空中十多架戰鬥機伴隨飛行，軍容壯盛。新聞稿指出，這次演習將按照全方位計畫，演練關鍵作戰能力，以保衛日本，應付印太區域任何突發狀況和危機。

銳劍是兩年一度的軍演，已舉行30多年。

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