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最燒錢選戰！肯尼漢爆醜聞 北卡羅來納州重回膠著

編譯潘勛／綜合24日電
北卡州聯邦參議員選戰，民主黨籍候選人肯尼漢(左)與共和黨籍現任參議員提里斯競爭激烈，二人此前在辯論會上碰肘問候。(美聯社)
北卡州聯邦參議員選戰，民主黨籍候選人肯尼漢(左)與共和黨籍現任參議員提里斯競爭激烈，二人此前在辯論會上碰肘問候。(美聯社)

為角逐北卡羅來納州聯邦參議員席次，兩黨迄今已斥資2億4600萬元，為參議員選戰史上最多，但民主黨籍候選人肯尼漢(Cal Cunningham)最近被踢爆有婚外情醜聞，目前打選戰只能低調，北卡州該席次歸屬，要看獨立選民是否一定要趕走共和黨現任參議員提里斯(Thom Tillis)。

肯尼漢三周前終於承認，他與妻子以外的一名女子有曖昧簡訊往來；美聯社隨後又踢爆，兩人還有其他醜聞簡訊，而且直到7月仍有親密接觸，即便當時選戰已如火如荼。

醜聞遭踢爆後，肯尼漢轉為低調，大致只與支持他的利益團體做線上拜票，親身露面小型場合也不事先公布，避免記者問到不愉快的問題。

提里斯及共和黨當然不放過轉趨沉默的肯尼漢，刊登廣告質疑他的誠信，跟電視廣告塑造的專打伊拉克美軍承包商弊案形像，恰成相反。提里斯連任陣營表示，自肯尼漢孤伶伶開記者會以來，己方候選人受訪次數多了20幾次。

民主黨為奪回參院多數席次，在北卡州投下巨資，據「責任政治中心」(Center for Responsive Politics)統計，兩黨候選人及外圍體體目前在選戰已花了2億4600萬元。肯尼漢陣營第三季籌到2830萬元，是提里斯的四倍，民主黨才能在電視上大砸廣告。據競選申報，10月的前兩周，肯尼漢募到的錢還是比提里斯更多。

民調顯示，兩人選情差距正在縮小。北卡州夏洛特、洛麗(Raleigh)兩城市報社主筆室透露，肯尼漢醜聞報發前，他們本擬背書支持他，現已撤消；社論寫道，肯尼漢判斷力不足，會深深困擾北卡州民眾。目前報社對兩位候選人都不支持。

兩造陣營幾個月來都表示，結果要看總數占北卡州選民三分之一的無黨派人士而定；目前很多人已提前投票，截至24日早上已近300萬，獨立選民人數正快速減少。

北卡羅來納州 民主黨 參議員

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