白宮官員中文演說：中國數位統戰無孔不入 兒童也不放過

白宮副國家安全顧問博明。（本報系資料照片）

白宮副國安顧問博明(Matthew Pottinger)23日在英國智庫「政策交流」(Policy Exchange)以中文發表題為《貴在坦誠：論中國 與世界的關係》的演說，提到深圳大數據蒐集公司「振華數據」為中國數位統戰提供基礎，該公司執行長將工作稱為「攻心戰」，蒐集的人事檔案遍及全球不同領域，連兒童也不放過，「符合北京無孔不入的政治鬥爭習慣。」

來源：PolicyExchangeUK YouTube

博明說，振華數據蒐集超過240萬筆外國公民的資料，還有其他蒐集能量更大的中國科技公司與應用程序開發商；這些數據被中共 拿來掌握每個人的思想與行為，擴大共產黨影響力。

此外，國務卿龐培歐23日與歐盟外交政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)通話，開啟「美歐應對中國的對話」；國務院新聞稿表示，兩人談話內容包括討論跨大西洋夥伴關係中的一系列共同利益，並開啟一項針對中國的新雙邊對話。

龐培歐與波瑞爾同意，雙邊資深官員與專家持續會面，討論人權、安全與多邊主義，並議定下次的高層會面，將由國務院副國務卿和歐盟對外事務部秘書長在下月中旬共同舉行。

博明表示，中共意圖透過軟硬兼施，使個人選擇和國家政策均有利於北京，讓專家和媒體成為中共的維護者。

博明表示，中共視統戰為「法寶」，統戰人員蒐集情報、實施宣傳和心理誘導；其中，心理誘導的基礎就是大數據，這也就是為什麼中共要蒐集全世界的公民資料。

博明說，為了維護主權、促進穩定與降低誤判，川普 總統確立「對等」與「坦誠」的政策原則；對於侵害美國利益的外國，以彼之道還施彼身；開誠布公可以減少戰略誤判，促進和平。

澳洲公視(ABC)、澳洲商業評論(AFR)、印度快報、英國每日電訊報與日本讀賣新聞和自由亞洲電台上月中旬分別報導振華數據替中國政府蒐集全世界重要人士個資；自由亞洲電台整理發現，至少2900名台灣人，包括政要與科技界人士的個人資料和社交媒體帳號都在其中。

博明也提到新疆問題，他呼籲中國的友人研究對維吾爾族群和宗教少數派的政策，了解為何國際媒體將這些政策視為「危害人類罪」(a crime against humanity)和「史上最大規模的人權與尊嚴侵犯」。

博明說，發生在新疆的一切與反對恐怖主義無關，無論是聯合國世界人權宣言，或是任何中國的道德思想，都找不到論點支持建立集中營的做法。

博明中文流利，為川普政府中處理對中政策的要角，也被視為鷹派代表；博明2000年左右為路透和華爾街日報的駐中國記者，川普當選總統後進入國安會工作。