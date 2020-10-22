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情報專家：中干預美大選 手段較俄更勝一籌

記者顏伶如／綜合報導

美國情報專家長久以來普遍認為，在大選前夕散布假資訊干擾選情，俄羅斯手段之綿密遠勝其他國家；但2020年美國大選期間，來自中國官方的扭曲訊息操作，對美國民主衝擊之深，恐怕將延續到選舉後；情報官員指出，中國干預大選的手段師法俄羅斯，卻青出於藍。

英國國家安全機構「軍情五處」(MI5)新任處長、情報員出身的麥卡勒姆(Ken McCallum)說，俄羅斯干預他國選舉的手段如同「天候不佳」，相較起來，中國日漸狀大的選舉干預運作則像「氣候變遷」，規模更大，破壞力道也更強。

非營利研究組織「維護民主聯盟」(Alliance for Securing Democracy)主任蘿拉‧羅森柏格(Laura Rosenberger)分析，中國不管在區域政治或經濟層面的影響力都越來越強大，希望在國際舞台展現與其他民主國家平起平坐，「基本來看，與美國利益出現正面衝突」。

國家廣播公司(NBC)報導，情報專家指出，數十年來，俄羅斯一直在美國散布假消息，利用陰謀論影響輿情，進入網路時代後，俄羅斯更利用社群媒體發動主導美國輿論的秘密行動。俄羅斯的宣傳機器架構不但有英語媒體，還有各種刻意在美國製造政治緊張的網站，同時在國際宣傳美國政府無能之下暴力頻傳、種族分歧的負面形象。

報導指出，中國的情報操作則集中在提升國際地位，希望世界各國認可中國的政經實力；一名獲得情報單位簡報的美國國會高層指出：「俄羅斯想把我們拉下水跟他們一樣，而中國則想加速美國的衰退，讓中國能夠更快取代。」

華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)旗下「數位取證研究實驗室」(Digital Forensic Research Lab)主任布魯基(Graham Brookie)說，過去一年半，中國似乎師法俄羅斯的干預操作手段，袐密行動與公開宣傳雙管齊下，企圖操弄美國輿論走向，其中包括散布不實訊息。

布魯基指出：「我們看到手段更積極的輿情操弄，某些方式讓我們跟俄羅斯聯想在一起。」舉例來說，美國爆發新冠病毒疫情之初，中國情報人員在社群網站成立假帳號，透過推特散布假消息，並且透過簡訊傳播川普政府即將封閉美國的消息，迫使美國國家安全會議(National Security Council)今年3月出面澄清。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)本月初報導，新任國家情報總監(Director of National Intelligence)雷克里夫(John Ratcliffe)9月間向國會情報委員會成員簡報時說，十多名美國國會議員已經遭到中國宣傳行動鎖定。

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